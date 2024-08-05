Предстоит длительное восстановление: сына Анджелины Джоли выписали из больницы после ДТП

Изначально медики предполагали, что Пакс пробудет в медучреждении не больше суток, однако вскоре выяснилось, что травма более серьезная.

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20-летний Пакс Тьен, приемный сын актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, который недавно попал в дорожно-транспортное происшествие в Лос-Анджелесе на своем электровелосипеде, выписан из больницы. По словам врачей, его ждет длительная реабилитация, сообщил источник People

"Пакса выписали из отделения интенсивной терапии. Он получил сложную травму и теперь начинает долгий путь восстановления и физиотерапии", — подчеркнул информатор.

Он добавил, что парень и его мать "глубоко благодарны за быстрые и спасительные действия спасателей и за медицинскую помощь, которую он получил".

В то время, пока Пакс находился в больнице, Джоли постоянно его навещала. Также о его здоровье беспокоились братья и сестры. Что касается приемного отца, то Брэд Питт не был замечен в медучреждении и резко отреагировал на новости о ДТП.

Пакс врезался в автомобиль, который остановился на красный свет, 29 июля. Поскольку на нем не было шлема, он получил черепно-мозговую травму, ударившись головой об асфальт. Очевидцы даже подумали, что он погиб, поскольку некоторое время потерпевший был без сознания. Только когда на место происшествия прибыли медики, Пакс пришел в себя. Его сразу же госпитализировали.

Это не первый случай, когда молодой человек был вовлечен в инциденты с участием двух- и четырехколесных транспортных средств. По словам источников, у него было уже не одно ДТП.

"Это не здорово. Пакс — проблемный ребенок, и Анджелина делает все возможное, чтобы помочь ему", – говорят люди из окружения семьи Джоли. Несмотря на аварии, сын Анджелины продолжает гонять по Лос-Анджелесу без шлема, игнорируя правила безопасности.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли, которая продолжает судебные разборки с бывшим мужем, сделала новое заявление о Брэде Питте.