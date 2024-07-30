Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта госпитализирован после аварии

Когда медики прибыли на место ДТП, Пакс пожаловался на головную боль и ушиб бедра.

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20-летний Пакс Тьен Джоли-Питт, приемный сын голливудских суперзвезд Брэда Питта и Анджелины Джоли, попал в больницу с черепно-мозговой травмой после ДТП на своем электровелосипеде, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации полицейских, Пакс ехал по бульвару Лос-Фелис В Лос-Анджелесе около 17:00, из-за чего оказался на обычно переполненной улице в час пик. Он подъезжал к перекрестку, когда врезался на своем велосипеде в заднюю часть автомобиля, который уже остановился на красный свет.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка и парамедики решили срочно доставить его в медучреждение после того, как он пожаловался на головную боль. Спасатели были обеспокоены тем, что у Пакса могло быть кровоизлияние в мозг. В момент аварии на парне отсутствовал защитный шлем. Очевидцы говорят, что он также сказал о боли в бедре.

Водитель автомобиля выполнил свой долг, выйдя из машины и осмотрев пострадавшего парня до прибытия полиции и скорой помощи.

После госпитализации врачи оценили состояние Пакса как стабильное, однако они отметили, что если травмы легкие, медики отпустят пострадавшего домой уже через несколько часов.

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