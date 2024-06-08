С помощью детей: как Анджелина Джоли мстит Брэду Питту

Бывшие супруги стали родителями шестерых наследников — Шайло, Нокса, Вивьен, Захары, Мэддокса и Пакса. Первые трое — биологические.

Голливудская актриса Анджелина Джоли "выиграла в семейной войне" против Брэда Питта. Об этом пишет Page Six.

Хотя голливудский актер недавно выиграл серию судебных процессов против бывшей жены, в семейной войне выигрывает именно Джоли, утверждает издание. Несколько детей экс-пары больше не используют "Питт" в своих фамилиях.

"Это чрезвычайно расстраивает. Она использовала детей как оружие против Брэда… она разлучила их с ним", — рассказал инсайдер.

В частности, источник раскрыл закономерность, по которой, когда Брэд Питт одерживает победу в суде, его бывшая возлюбленная "отвечает чем-то, связанным с детьми".

Хотя Джоли и Питт закончили романтические отношения в 2016, а официально развелись в 2019, они до сих пор судятся за опеку над общими детьми и право владения бизнесами, в частности, винодельней во Франции.

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Бывший охранник звездной семьи Тони Уэбб утверждал, что актриса поощряла детей "избегать" отца во время посещений.

Впоследствии стало известно, что большинство наследников отказались от фамилии отца. Сначала это сделала Захара, впоследствии Шайло и Вивьен. Еще раньше от Брэда Питта отдалился Мэддокс, который нецензурными словами высказался об отце.

18-летняя Шайло даже наняла и оплатила адвоката, чтобы избавиться от фамилии "Питт", что очень расстроило голливудского актера.

"Умные люди должны сделать собственные выводы относительно того, кто на самом деле стоит за этим", — отметил инсайдер.

Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми Фото: Getty Images

Напомним, что известно о сложных отношениях Брэда Питта с детьми.

Также Фокус писал о новостях из судебного процесса между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.