За допомогою дітей: як Анджеліна Джолі мститься Бреду Пітту

Колишнє подружжя стало батьками шістьох спадкоємців — Шайло, Нокса, Вівʼєн, Захари, Меддокса та Пакса. Перші троє — біологічні.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі "виграла в сімейній війні" проти Бреда Пітта. Про це пише Page Six.

Хоча голлівудський актор нещодавно виграв серію судових процесів проти колишньої дружини, у сімейній війні виграє саме Джолі, стверджує видання. Кілька дітей експари більше не використовують "Пітт" у своїх прізвищах.

"Це надзвичайно засмучує. Вона використала дітей як зброю проти Бреда… вона розлучила їх з ним", — розповів інсайдер.

Зокрема, джерело розкрило закономірність, за якою, коли Бред Пітт здобуває перемогу в суді, його колишня кохана "відповідає чимось, пов’язаним з дітьми".

Хоча Джолі та Пітт закінчили романтичні стосунки у 2016, а офіційно розлучилися у 2019, вони досі судяться за опіку над спільними дітьми та право володіння бізнесами, зокрема, виноробнею у Франції.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Колишній охоронець зіркової сім’ї Тоні Вебб стверджував, що акторка заохочувала дітей "уникати" батька під час відвідувань.

Згодом стало відомо, що більшість спадкоємців відмовилася від прізвища батька. Спочатку це зробила Захара, згодом Шайло та Вівʼєн. Ще раніше від Бреда Пітта віддалився Меддокс, який нецензурними словами висловився про батька.

18-річна Шайло навіть найняла і оплатила адвоката, аби позбутися прізвища "Пітт", що дуже засмутило голлівудського актора.

"Розумні люди повинні зробити власні висновки щодо того, хто насправді стоїть за цим", — зазначив інсайдер.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, що відомо про складні стосунки Бреда Пітта з дітьми.

Також Фокус писав про новини із судового процесу між Анджеліною Джолі та Бредом Піттом.