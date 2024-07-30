Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта госпіталізований після аварії

Коли медики прибули на місце ДТП, Пакс поскаржився на головний біль і забій стегна.

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20-річний Пакс Тьєн Джолі-Пітт, названий сином голлівудських суперзірок Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, потрапив до лікарні з черепно-мозковою травмою після ДТП на своєму електровелосипеді, повідомляє TMZ із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією поліцейських, Пакс їхав бульваром Лос-Феліс у Лос-Анджелесі близько 17:00, через що опинився на зазвичай переповненій вулиці в годину пік. Він під'їжджав до перехрестя, коли врізався на своєму велосипеді в задню частину автомобіля, який уже зупинився на червоне світло.

Правоохоронці та парамедики, які прибули на місце події, вирішили терміново доставити його в медустанову після того, як він поскаржився на головний біль. Рятувальники були стурбовані тим, що у Пакса міг бути крововилив у мозок. У момент аварії на хлопцеві був відсутній захисний шолом. Очевидці кажуть, що він також сказав про біль у стегні.

Водій автомобіля виконав свій обов'язок, вийшовши з машини й оглянувши потерпілого хлопця до прибуття поліції та швидкої допомоги.

Після госпіталізації лікарі оцінили стан Пакса як стабільний, однак вони зазначили, що якщо травми легкі, медики відпустять потерпілого додому вже за кілька годин.

Раніше Фокус писав, як Анджеліна Джолі мстить Бреду Пітту за допомогою своїх дітей.