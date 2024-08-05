Попереду тривале відновлення: сина Анджеліни Джолі виписали з лікарні після ДТП

Спочатку медики припускали, що Пакс пробуде в медустанові не більше ніж добу, проте незабаром з'ясувалося, що травма серйозніша.

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20-річного Пакса Тьєна, прийомного сина акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, який нещодавно потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Лос-Анджелесі на своєму електровелосипеді, виписали з лікарні. За словами лікарів, на нього чекає тривала реабілітація, повідомило джерело People

"Пакса виписали з відділення інтенсивної терапії. Він дістав складну травму і тепер починає довгий шлях відновлення і фізіотерапії", — наголосив інформатор.

Він додав, що хлопець і його мати "глибоко вдячні за швидкі та рятівні дії рятувальників і за медичну допомогу, яку він отримав".

У той час, поки Пакс перебував у лікарні, Джолі постійно його відвідувала. Також про його здоров'я турбувалися брати і сестри. Щодо названого батька, то Бред Пітт не був помічений у медзакладі та різко відреагував на новини про ДТП.

Пакс врізався в автомобіль, який зупинився на червоне світло, 29 липня. Оскільки на ньому не було шолома, він зазнав черепно-мозкової травми, вдарившись головою об асфальт. Очевидці навіть подумали, що він загинув, оскільки деякий час потерпілий був непритомний. Тільки коли на місце події прибули медики, Пакс прийшов до тями. Його одразу ж госпіталізували.

Це не перший випадок, коли молода людина була втягнута в інциденти за участю дво- і чотириколісних транспортних засобів. За словами джерел, у нього за плечима вже не одна ДТП.

"Це не здорово. Пакс — проблемна дитина, й Анджеліна робить усе можливе, щоб допомогти йому", — кажуть люди з оточення сім'ї Джолі. Попри аварії, син Анджеліни продовжує ганяти по Лос-Анджелесу без шолома, ігноруючи правила безпеки.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі, яка продовжує судові розбірки з колишнім чоловіком, зробила нову заяву про Бреда Пітта.