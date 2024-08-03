"Він проблемний": син Анджеліни Джолі не вперше потрапив в аварію

Пакс не носить шолом, коли користується засобами пересування. Він також уже розбивав машини, за словами його знайомих.

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20-річний Пакс Джолі-Пітт залишається в лікарні після ​​аварії на скутері, через яку очевидці боялися, що він не виживе. Про це пише Page Six.

Поліція підтвердила, що прийомний син Бреда Пітта та Анджеліни Джолі не носив шолом, коли його скутер проїхав по задній частині автомобіля, який зупинився на червоне світло. Юнак одразу поскаржився на біль у голові та стегні після аварії, тому його негайно доставили до лікарні. А зіркова мама тиждень піклується про нього, не відходячи від постраждалого.

Анджеліна Джолі із сином Паксом Фото: Getty

Джерела розповідають, що це не перша аварія Пакса.

"Його друзі стурбовані ним. Він безрозсудний. Вони хвилюються", — зазначив інсайдер.

Інше джерело повідомило, що син Анджеліни Джолі розбив не лише скутери, а й автомобілі.

"Він потрапив у низку автомобільних аварій. Це не чудово. Пакс — неспокійна дитина, і Анджеліна робить усе можливе, щоб допомогти йому", — зазначив інсайдер.

Тим часом Бред Пітт хотів звʼязатися з Паксом або відвідати його в лікарні, проте ніхто не відповідає на дзвінки актора.

"Його руки зв'язані", — говорив інсайдер.

Зазначимо, що Пакса усиновили з дитячого будинку у В'єтнамі, коли йому було три роки.

Нагадаємо, Пакс Джолі-Пітт міг загинути в аварії.

Також Фокус писав про давню сварку Бреда Пітта та його сина.