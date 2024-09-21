Хочет за него замуж: на что пошла девушка Брэда Питта ради актера

Об отношениях пары известно с осени 2022 года. До этого актер был женат на Анджелине Джоли и Дженнифер Энистон.

Related video

Инес де Рамон пытается укрепить доверие со своим бойфрендом Брэдом Питтом, с которым встречается почти два года. Об этом пишет Daily Mail.

Дизайнер украшений запретила своим друзьям, семье и даже коллегам говорить о ней и ее звездном возлюбленном.

31-летняя Инес заставила знакомых подписать соглашения о неразглашении информации, поэтому даже малейшие подробности о ней не должны оказаться в СМИ.

Девушка Брэда Питта делает это, потому что не хочет, чтобы голливудский актер думал, что она использует его ради славы.

"Инес сказала всем своим друзьям никогда не разглашать какую-либо информацию о ней или о них", — рассказал источник.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

"Она играет очень безопасно, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку она надеется однажды выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем", — считает инсайдер издания.

По словам источника, девушка голливудской звезды знает, что он имеет большие проблемы с женщинами, которые рассказывают о нем после их романов.

"Он всегда переживал, что женщины используют его для своей славы", — отметил инсайдер.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Впрочем, де Рамон этого не делает, и Брэд Питт чувствует себя с ней комфортно.

Об отношениях пары известно с осени 2022 года. До этого Брэд был женат на Анджелине Джоли и Дженнифер Энистон. С первой бракоразводный процесс затянулся на долгие годы и до сих пор продолжаются судебные слушания.

Напомним, Брэд Питт пришел на премьеру своего нового фильма с Инес де Рамон.

Также Фокус писал о парных образах Брэда Питта и Инес де Рамон.