Гармония во всем: парные образы Брэда Питта и Инес де Рамон (фото)

Звездная пара встречается уже почти два года. Впрочем, лишь недавно они стали активно выходить вместе на публику.

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60-летний голливудский актер Брэд Питт и его 31-летняя девушка Инес де Рамон демонстрируют ряд парных образов. Об этом пишет Daily Mail.

Пара встречается с конца 2022 года, и это первый публичный подтвержденный роман актера после его развода с Анджелиной Джоли в 2016 году.

И во время нескольких их последних выходов в свет стало понятно, что Брэд Питт и его возлюбленная согласовывали свои стильные образы.

Недавно звезда фильма "Троя" был одет в бледно-желтый костюм в стиле 70-х с открытыми швами и белым верхом под ним, когда прибыл в Нью-Йорк.

В то же время Инес де Рамон продемонстрировала фактурную коричневую юбку и топ в сочетании с замшевыми туфлями на каблуках нюдового тона.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Первый публичный выход пары произошел на Гран-при Великобритании в Сильверстоуне в июле 2024 года.

Инес была в светло-голубом платье и черных ботинках, а Брэд выделялся из толпы в желтом жакете, светлых брюках и шляпе. Избранница голливудского актера также носила лаконичную сумку и темные очки.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Пара также вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в контрастных нарядах.

Питт на острове Лидо продемонстрировал простой черный костюм от Louis Vuitton с расклешенными брюками. Пиджак он надел поверх сетчатой майки и подобрал стильные черные туфли с тупым носком. Образ его возлюбленной создавал резкий контраст с темным нарядом актера — на ней было длинное белое облегающее платье на одно плечо. Дизайнер украшений продемонстрировала серьги с драгоценными камнями, а в руке держала блестящий клатч.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Пара была связана с ноября 2022 года, но официально вышла на красную дорожку лишь 31 августа 2024 года на фестивале в итальянском городе.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Для одного из последних свиданий Брэд выбрал комплект монохромных брюк с гусиными лапками в сочетании с белым худи и шляпой в тон. Он защитился от солнечных лучей очками.

Тем временем Инес скрыла свою фигуру под кремовым топом, который она носила с комплектом белых брюк с расклешенными краями в стиле 1970-х.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Также звездная пара делала ставку на светлые оттенки во время одного из появлений. Инес выбрала брюки с низкой посадкой и топ в полоску. Между тем голливудский актер надел однотонный светлый костюм, который дополнил солнцезащитными очками.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

В частности, влюбленные делали ставку на контраст во время выхода в черно-белых нарядах. Инес де Рамон примерила черные свободные брюки и топ с глубоким декольте, а Брэд примерил яркие брюки и белый верх.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Особенно отношения пары улучшились после того, как Инес переехала к актеру. Брэд владеет домом с тремя спальнями в Лос-Фелизе стоимостью 5,5 млн долларов, домом на берегу океана площадью 4 миллиона долларов, а также тремя студиями (общей стоимостью 7 млн долларов) в районе Фрогтаун в Лос-Анджелесе.

"После развода Брэд встречался, но несерьезно — это первые серьезные отношения, и он не мог быть счастливее", — говорил инсайдер.

Напомним, Брэд Питт отправился в путешествие по Исландии.

Также Фокус писал о напряженных отношениях между Брэдом Питтом и его сыном Паксом.