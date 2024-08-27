60-летний Брэд Питт отправился в увлекательное путешествие по Исландии (фото)

Бывший муж Анджелины Джоли наслаждается пейзажами острова, путешествуя на байке. Актер примерил кашемировую рубашку и яркую шапку собственного бренда.

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60-летний американский актер Брэд Питт отправился в путешествие на байке по Исландии. Снимками делится аккаунт бренда голливудской звезды в Instagram.

Бывший муж Анджелины Джоли наслаждается пейзажами острова, путешествуя на байке. Многодетный отец также примерил кашемировую рубашку и яркую шапку собственного бренда God's True Cashmere из новой весенней коллекции.

"Утренняя зелень в Исландии с идеальной трифектой — кофе, кашемир и тишина природы", — отметила пресс-служба бренда.

Брэд Питт в Исландии

"Соучредитель Брэд Питт согревается и окутывается любовью во время своего живописного путешествия по Исландии, 860 км, и это еще не конец", — добавили они.

Брэд Питт в Исландии

Сейчас в жизни актера сложная ситуация с детьми от Анджелины Джоли.

18-летняя Шайло по достижении совершеннолетия официально сменила имя с Шайло Нувель Джоли-Питт на Шайло Нувель Джоли в конце августа 2024 года, через три месяца после того, как она официально подала заявление об отказе.

По словам источников, актер уважает решение биологической дочери и привык к натянутым отношениям со своими детьми и бывшей женой.

Напомним, Джордж Клуни и Брэд Питт снялись в гламурной фотосессии, рекламируя свой новый фильм.

Также Фокус писал о вражде Брэда Питта с сыном Паксом.