60-річний Бред Пітт вирушив у захопливу подорож Ісландією (фото)

Колишній чоловік Анджеліни Джолі насолоджується пейзажами острова, подорожуючи на байку. Актор приміряв кашемірову сорочку та яскраву шапку власного бренду.

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60-річний американський актор Бред Пітт вирушив у подорож на байку Ісландією. Знімками ділиться акаунт бренду голлівудської зірки в Instagram.

Колишній чоловік Анджеліни Джолі насолоджується пейзажами острова, подорожуючи на байку. Багатодітний батько також приміряв кашемірову сорочку та яскраву шапку власного бренду God’s True Cashmere із нової весняної колекції.

"Ранкова зелень в Ісландії з ідеальною трифектою — кава, кашемір і тиша природи", — зазначила пресслужба бренду.

Бред Пітт в Ісландії

"Співзасновник Бред Пітт зігрівається та огортається любов’ю під час своєї мальовничої подорожі Ісландією, 860 км, і це ще не кінець", — додали вони.

Бред Пітт в Ісландії

Наразі в житті актора складна ситуація з дітьми від Анджеліни Джолі.

18-річна Шайло після досягнення повноліття офіційно змінила ім’я з Шайло Нувель Джолі-Пітт на Шайло Нувель Джолі наприкінці серпня 2024 року, через три місяці після того, як вона офіційно подала заяву про відмову.

За словами джерел, актор поважає рішення біологічної доньки та звик до натягнутих стосунків зі своїми дітьми та колишньою дружиною.

Нагадаємо, Джордж Клуні та Бред Пітт знялися в гламурній фотосесії, рекламуючи свій новий фільм.

Також Фокус писав про ворожнечу Бреда Пітта із сином Паксом.