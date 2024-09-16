Гармонія у всьому: парні образи Бреда Пітта та Інес де Рамон (фото)
Зіркова пара зустрічається вже майже два роки. Втім, лише нещодавно вони стали активно виходити разом на публіку.
60-річний голлівудський актор Бред Пітт та його 31-річна дівчина Інес де Рамон демонструють низку парних образів. Про це пише Daily Mail.
Пара зустрічається з кінця 2022 року, і це перший публічний підтверджений роман актора після його розлучення з Анджеліною Джолі у 2016 році.
І під час кількох їхніх останніх виходів у світ стало зрозуміло, що Бред Пітт та його кохана узгоджували свої стильні образи.
Нещодавно зірка фільму "Троя" був одягнений у блідо-жовтий костюм у стилі 70-х з відкритими швами та білим верхом під ним, коли прибув у Нью-Йорк.
У той же час Інес де Рамон продемонструвала фактурну коричневу спідницю та топ у поєднанні із замшевими туфлями на підборах нюдового тону.
Перший публічний вихід пари стався на Гран-прі Великої Британії в Сільверстоуні в липні 2024 року.
Інес була у світло-блакитній сукні та чорних черевиках, а Бред виділявся з натовпу в жовтому жакеті, світлих штанах та капелюсі. Обраниця голлівудського актора також носила лаконічну сумку та темні окуляри.
Пара також вийшла на червону доріжку Венеційського кінофестивалю в контрастних нарядах.
Пітт на острові Лідо продемонстрував простий чорний костюм від Louis Vuitton з розкльошеними штанами. Піджак він одягнув поверх сітчастої майки і підібрав стильні чорні туфлі з тупим носком. Образ його коханої створював різкий контраст із темним вбранням актора — на ній була довга біла відверта сукня на одне плече. Дизайнерка прикрас продемонструвала сережки з дорогоцінним камінням, а в руці тримала блискучий клатч.
Пара була пов’язана з листопада 2022 року, але офіційно вийшла на червону доріжку лише 31 серпня 2024 на фестивалі в італійському місті.
Для одного з останніх побачень Бред обрав комплект монохромних штанів з гусячими лапками в поєднанні з білим худі та капелюхом у тон. Він захистився від сонячних променів окулярами.
Тим часом Інес приховала свою фігуру під кремовим топом, який вона носила з комплектом білих штанів із розкльошеними краями у стилі 1970-х.
Також зіркова пара робила ставку на світлі відтінки під час однієї з появ. Інес обрала штани з низькою посадкою та топ у смужку. Тим часом голлівудський актор одягнув однотонний світлий костюм, який доповнив сонцезахисними окулярами.
Зокрема, закохані робили контраст під час виходу у чорно-білих вбраннях. Інес де Рамон приміряла чорні вільні штани та топ з глибоким декольте, а Бред приміряв яскраві штани та білий верх.
Особливо стосунки пари покращилися після того, як Інес переїхала до актора. Бред володіє будинком із трьома спальнями в Лос-Фелізі вартістю 5,5 млн доларів, будинком на березі океану площею 4 мільйони доларів, а також трьома студіями (загальною вартістю 7 млн доларів) у районі Фрогтаун у Лос-Анджелесі.
"Після розлучення Бред зустрічався, але несерйозно — це перші серйозні стосунки, і він не міг бути щасливішим", — говорив інсайдер.
Нагадаємо, Бред Пітт вирушив у подорож Ісландією.
Також Фокус писав про напружені стосунки між Бредом Піттом та його сином Паксом.