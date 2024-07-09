"Це серйозно": Бред Пітт дуже щасливий у стосунках з Інес де Рамон
Пара зустрічається з осені 2022 року. Лише напередодні вони офіційно зʼявилися разом на публіці.
60-річний американський актор Бред Пітт "дуже щасливий" зі своєю набагато молодшою дівчиною Інес-Олівією де Рамон, 31, яку він публічно тримав за руки, коли вони прибули разом напередодні на Гран-прі Великої Британії в Нортгемптоні, Англія. Про це пише People.
"Це більш серйозні стосунки, ніж просто побачення", — розповів інсайдер.
"Бреду так багато в ній подобається. Вона для нього чудова", — додав він.
Особливо стосунки пари покращилися після того, як Інес переїхала до актора. Повідомляється, що Бред володіє будинком із трьома спальнями в Лос-Фелізі вартістю 5,5 млн доларів, будинком на березі океану площею 4 мільйони доларів, а також трьома студіями (загальною вартістю 7 млн доларів) у районі Фрогтаун у Лос-Анджелесі.
Стосунки між голівудським актором та Інес "серйозні", раніше говорило джерело, зазначивши, що "це перша дівчина Бреда після [його] розлучення" з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Вони разом майже два роки.
"Після розлучення Бред зустрічався, але несерйозно — це перші серйозні стосунки, і він не міг бути щасливішим", — зазначав інсайдер.
Нагадаємо, Бред Пітт та Інес де Рамон найближчим часом можуть одружитися.
Також Фокус писав про бажання актора знову стати батьком.