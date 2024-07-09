"Це серйозно": Бред Пітт дуже щасливий у стосунках з Інес де Рамон

Пара зустрічається з осені 2022 року. Лише напередодні вони офіційно зʼявилися разом на публіці.

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60-річний американський актор Бред Пітт "дуже щасливий" зі своєю набагато молодшою ​​дівчиною Інес-Олівією де Рамон, 31, яку він публічно тримав за руки, коли вони прибули разом напередодні на Гран-прі Великої Британії в Нортгемптоні, Англія. Про це пише People.

"Це більш серйозні стосунки, ніж просто побачення", — розповів інсайдер.

"Бреду так багато в ній подобається. Вона для нього чудова", — додав він.

Особливо стосунки пари покращилися після того, як Інес переїхала до актора. Повідомляється, що Бред володіє будинком із трьома спальнями в Лос-Фелізі вартістю 5,5 млн доларів, будинком на березі океану площею 4 мільйони доларів, а також трьома студіями (загальною вартістю 7 млн ​​доларів) у районі Фрогтаун у Лос-Анджелесі.

Інес де Рамон та Бред Пітт Фото: Getty Images

Стосунки між голівудським актором та Інес "серйозні", раніше говорило джерело, зазначивши, що "це перша дівчина Бреда після [його] розлучення" з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Вони разом майже два роки.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

"Після розлучення Бред зустрічався, але несерйозно — це перші серйозні стосунки, і він не міг бути щасливішим", — зазначав інсайдер.

Нагадаємо, Бред Пітт та Інес де Рамон найближчим часом можуть одружитися.

Також Фокус писав про бажання актора знову стати батьком.