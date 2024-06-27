Бред Пітт хоче дітей від своєї дівчини Інес де Рамон: подробиці

Пара може вдатися до усиновлення або сурогатного материнства. Зокрема, актор планує ще двічі або тричі стати батьком.

60-річний голлівудський актор Бред Пітт хоче дітей від своєї 31-річної дівчини Інес де Рамон. Про це пише In Touch.

Пара намагалися народити дитину останній рік, проте поки цього не вдалося зробити. Тому Пітт та де Рамон всерйоз розглядають варіант усиновлення та сурогатне материнство.

"Бред та Інес намагалися, але вони ще не досягли успіху, проте вони не здаються, і він дав зрозуміти друзям, що це не буде однозначною ситуацією. Так, його стосунки з дітьми дуже сумні для нього зараз, але він наполягає, що це не реакція на той біль", — розповідає інсайдер.

Американський актор має складні стосунки з дітьми Меддоксом, 22, Паксом, 20, Захарою, 19, Шайло, 18, і близнюками Вів’єн і Ноксом, 15, яких він виховує з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Попри те, що вони закінчили свої стосунки ще у 2016 році, їхнє розлучення триває, оскільки вони продовжують боротьбу за деталі опіки над своїми неповнолітніми дітьми та право володіння спільними бізнесами.

Інес де Рамон Фото: philippeuter\Instagram

Як відомо, Бред хоче двох або трьох дітей від Інес де Рамон, з якою зустрічається з 2022 року.

"Він також вважає, що сурогатне материнство — чудовий варіант, особливо якщо це дає їм шанс народити двійню. Він дійсно чудовий батько, тому так сумно, що все так погано з його дітьми. Він не сумнівається, що Інес стане чудовою мамою", — зазначило джерело.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Нагадаємо, діти Бреда Пітта позбуваються його прізвища.

Також Фокус писав про плани Бреда Пітта одружитися.