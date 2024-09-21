Хоче за нього заміж: на що пішла дівчина Бреда Пітта заради актора
Про стосунки пари відомо з осені 2022 року. До цього актор був одружений з Анджеліною Джолі та Дженніфер Еністон.
Інес де Рамон намагається зміцнити довіру зі своїм бойфрендом Бредом Піттом, з яким зустрічається майже два роки. Про це пише Daily Mail.
Дизайнерка прикрас заборонила своїм друзям, родині та навіть колегам говорити про неї та її зіркового коханого.
31-річна Інес змусила знайомих підписати угоди про нерозголошення інформації, тому навіть найменші подробиці про неї не повинні опинитися в ЗМІ.
Дівчина Бреда Пітта робить це, тому що не хоче, щоб голлівудський актор думав, що вона використовує його заради слави.
"Інес сказала всім своїм друзям ніколи не розголошувати будь-яку інформацію про неї чи них", — розповіло джерело.
"Вона грає дуже безпечно, тому що любить Бреда і хоче, щоб він довіряв їй, оскільки вона сподівається одного разу вийти за нього заміж. Вона справді піклується про нього", — вважає інсайдер видання.
За словами джерела, дівчина голлівудської зірки знає, що він має великі проблеми з жінками, які розповідають про нього після їхніх романів.
"Він завжди переживав, що жінки використовують його для своєї слави", – зазначив інсайдер.
Втім, де Рамон цього не робить, і Бред Пітт почувається з нею комфортно.
Про стосунки пари відомо з осені 2022 року. До цього Бред був одружений з Анджеліною Джолі та Дженніфер Еністон. З першою процес розлучення затягнувся на довгі роки та досі тривають судові слухання.
Нагадаємо, Бред Пітт прийшов на премʼєру свого нового фільму з Інес де Рамон.
Також Фокус писав про парні образи Бреда Пітта та Інес де Рамон.