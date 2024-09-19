Дівчина Бреда Пітта підтримала його на премʼєрі фільму (фото)
Бред Пітт та Інес де Рамон зустрічаються з осені 2022 року. Лише останнім часом вони стали офіційно виходити разом на публіку.
Бред Пітт і його дівчина Інес де Рамон приєдналися до Джорджа Клуні на зірковій прем’єрі фільму "Вовки" в Голлівуді. Про це пише Daily Mail.
Закохані зʼявилися в культовому китайському театрі TCL. Колишній чоловік Анджеліни Джолі вийшов у світ у бежевих штанах, а також у піджаку в тон, який був розстебнутий спереду. Пітт також носив під костюмом білу сорочку на ґудзиках і взув пару світлих лоферів. До образу зірка фільму "Бійцівський клуб" додав пару стильних чорних окулярів.
Дівчина Бреда Пітта тим часом одягла бежеву сукню на одне плече, яка містила рюші та облягала її тонку фігуру. Інес де Рамон тримала в руці темно-коричневу сумку-клатч.
Її темне волосся було розділене посередині й легко спадало на плечі. Також вона додала блискуче срібне намисто із синіми стразами посередині.
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Бред Пітт Пітт і Джордж Клуні зіграли головні ролі в комедійному трилері Apple TV+ "Вовки", який офіційно з’явиться на сайті 27 вересня 2024.
Нагадаємо, Інес де Рамон запідозрили в копіюванні стилю Дженніфер Еністон.
Також Фокус писав про парні образи Бреда Пітта та Інес де Рамон.