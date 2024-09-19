Дівчина Бреда Пітта підтримала його на премʼєрі фільму (фото)

Бред Пітт та Інес де Рамон зустрічаються з осені 2022 року. Лише останнім часом вони стали офіційно виходити разом на публіку.

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Бред Пітт і його дівчина Інес де Рамон приєдналися до Джорджа Клуні на зірковій прем’єрі фільму "Вовки" в Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

Закохані зʼявилися в культовому китайському театрі TCL. Колишній чоловік Анджеліни Джолі вийшов у світ у бежевих штанах, а також у піджаку в тон, який був розстебнутий спереду. Пітт також носив під костюмом білу сорочку на ґудзиках і взув пару світлих лоферів. До образу зірка фільму "Бійцівський клуб" додав пару стильних чорних окулярів.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Дівчина Бреда Пітта тим часом одягла бежеву сукню на одне плече, яка містила рюші та облягала її тонку фігуру. Інес де Рамон тримала в руці темно-коричневу сумку-клатч.

Її темне волосся було розділене посередині й легко спадало на плечі. Також вона додала блискуче срібне намисто із синіми стразами посередині.

Дизайнерка ювелірних прикрас продемонструвала легкий макіяж.

Бред Пітт та Інес де Рамон Фото: Getty Images

Бред Пітт Пітт і Джордж Клуні зіграли головні ролі в комедійному трилері Apple TV+ "Вовки", який офіційно з’явиться на сайті 27 вересня 2024.

Нагадаємо, Інес де Рамон запідозрили в копіюванні стилю Дженніфер Еністон.

Також Фокус писав про парні образи Бреда Пітта та Інес де Рамон.