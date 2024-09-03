Дівчину Бреда Пітта запідозрили в копіюванні стилю його колишньої дружини (фото)

Пітт офіційно представив світу Інес де Рамон як свою кохану.

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Поява 60-річного Бреда Пітта на Венеційському кінофестивалі в супроводі його дівчини, 34-річної Інес де Рамон, викликала до нього підвищену зацікавленість з боку публіки й прихильників, а його супутницю і зовсім розглядають дуже пильно. Тому не дивно, що після чергового виходу пари на червону доріжку Інес приписали те, що вона копіює стиль колишньої дружини Пітта Дженніфер Еністон, пише Daily Mail.

На прем'єрі фільму "Вовки" дівчина була в білій довгій сукні на одне плече, яка дуже нагадувала вбрання акторки на церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США 2020 року. Цікаво, що на цьому заході Джен зіткнулася з Бредом, щоб привітатися. Пара була одружена з 2000 по 2005 рік, проте Пітт залишив Еністон заради Анджеліни Джолі.

Дженніфер Еністон, 2020 рік Фото: Getty Images Бред Пітт та Інес де Рамон, 2024 рік Фото: Getty Images

Свою сукню Інес поєднала зі срібною сумочкою з паєтками, яскравими сережками і золотистими босоніжками на шпильці.

"Її обличчя схоже на Джолі, але її сукня схожа на Еністон", "Вона безумовно наслідує стиль Джен Еністон, подивіться на сукню! Ось це Джен", — міркують у коментарях.

Стосунки Пітта і де Рамон стають дедалі серйознішими. Дизайнерка ювелірних прикрас переїхала в розкішний маєток актора в Лос-Анджелесі в лютому цього року, і ось тепер Бред представив її всьому світу як свою кохану. Це його перші серйозні стосунки після розлучення з Анджеліною Джолі.

Організатори кінофестивалю подбали про те, щоб колишнє подружжя не перетиналося. Вони розвели в часі прем'єри фільмів "Марія" і "Вовки". Коли Пітт прилетів до Венеції, Анджеліна вже поїхала звідти.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі стала на коліна перед тяжкохворим фанатом.