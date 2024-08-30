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Стиль життя

Анджеліна Джолі стала на коліна перед тяжкохворим фанатом (відео)

Анджеліна Джолі, шанувальник. БАС

Актриса тепло поспілкувалася зі своїм шанувальником, якого важка хвороба прикувала до ліжка.

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49-річна американська акторка Анджеліна Джолі, яка представляє на кінофестивалі у Венеції фільм "Марія", вразила присутніх своїм ставленням до тяжкохворого шанувальника. Кадри цього моменту облетіли мережу.

Знаменитість у розкішній сукні опустилася на коліна, щоб поговорити з прикутим до ліжка шанувальником із бічним аміотрофічним склерозом (БАС).

Анджеліна Джолі Венеційський кінофестиваль 2024 Fullscreen
Анджеліна Джолі та її шанувальник
Фото: Getty Images

БАС — це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, що вражає нервові клітини в головному і спинному мозку, які контролюють м'язи, що дають нам змогу рухатися, говорити, ковтати і дихати.

Як видно на кадрах, чоловіка привезли на каталці, щоб він зміг побачити улюблену зірку. Енджі нахилила до нього голову і посміхаючись, щось говорила. Потім вона піднялася і вирушила в кінозал, де починався показ картини.

Джолі мала приголомшливий вигляд в елегантній вечірній сукні довжиною до підлоги з відкритими плечима від Тамари Ральф і накидкою зі штучного хутра, прикрашеною золотою брошкою.

Останній фільм зірки під назвою "Марія" — це біографічна драма про легендарну оперну співачку Марію Каллас. Його режисером став Пабло Ларраін, який раніше зняв картини про принцесу Діану і Джеккі Кеннеді, а продюсером — компанія Fremantle.

У головній ролі знялася Анджеліна, Валерія Голіно виконала роль її сестри Якінті, а Халук Білгінер — Арістотеля Онассіса.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності за життя і спадщину Марії. Я зроблю все, що зможу, щоб впоратися з цим завданням", — говорила вона. Джолі не перестає захоплюватися Ларраїном.

"Отримати можливість розповісти більше про історію Марії з ним і за сценарієм Стівена Найта — це мрія", — зізналася актриса.

За її словами, раніше вона ніколи не співала на екрані, тому тренувалася сім місяців, готуючись до ролі.

"Працюючи з Пабло, ви нічого не можете робити наполовину. Він вимагає у найчудовіший спосіб, щоб ви справді працювали, справді вчилися і тренувалися", — сказала Енджі.

Викладач з вокалу Ерік Ветро, серед клієнтів якого Аріана Гранде, Сабріна Карпентер, Джон Ледженд, Каміла Кабельо, Шон Мендес, Розалія і Чарлі Пут, допомагав їй освоїти тонкощі співу.

Хоча дія фільму здебільшого відбувається в 70-ті роки, Анджеліна, мабуть, відтворює виступ Каллас (уродженої Калогеропулос) 1958 року на гала-концерті в Парижі, який транслювали по "Євробаченню".

Раніше Фокус писав, що від БАС помер бойфренд Сандри Буллок.