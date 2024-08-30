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Стиль жизни

Анджелина Джоли встала на колени перед тяжелобольным фанатом (видео)

Анджелина Джоли, поклонник. БАС

Актриса тепло пообщалась со своим поклонником, которого тяжелая болезнь приковала к постели.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли, которая представляет на кинофестивале в Венеции фильм "Мария", поразила присутствующих своим отношением к тяжелобольному поклоннику. Кадры этого момента облетели сеть.

Знаменитость в роскошном платье опустилась на колени, чтобы поговорить с прикованным к постели поклонником с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

Анджелина Джоли Венецианский кинофестиваль 2024 Fullscreen
Анджелина Джоли и ее поклонник
Фото: Getty Images

БАС — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, поражающее нервные клетки в головном и спинном мозге, которые контролируют мышцы, позволяющие нам двигаться, говорить, глотать и дышать.

Как видно на кадрах, мужчину привезли на каталке, чтобы он смог увидеть любимую звезду. Энджи наклонила к нему голову и улыбаясь, что-то говорила. Затем она поднялась и отправилась в кинозал, где начинался показ картины.

Джоли выглядела потрясающе в элегантном вечернем платье в пол с открытыми плечами от Тамары Ральф и накидкой из искусственного меха, украшенной золотой брошью.

Последний фильм звезды под названием "Мария" — это биографическая драма о легендарной оперной певице Марии Каллас. Его режиссером стал Пабло Ларраин, ранее снявший картины о принцессе Диане и Джекки Кеннеди, а продюсером — компания Fremantle.

В главной роли снялась Анджелина, Валерия Голино исполнила роль ее сестры Якинти, а Халук Билгинер — Аристотеля Онассиса.

"Я очень серьезно отношусь к ответственности за жизнь и наследие Марии. Я сделаю все, что смогу, чтобы справиться с этой задачей", – говорила она. Джоли не перестает восхищаться Ларраином.

"Получить возможность рассказать больше об истории Марии с ним и по сценарию Стивена Найта — это мечта", – призналась актриса.

По ее словам, раньше она никогда не пела на экране, поэтому тренировалась семь месяцев, готовясь к роли.

"Работая с Пабло, вы ничего не можете делать наполовину. Он требует самым замечательным образом, чтобы вы действительно работали, действительно учились и тренировались", – сказала Энджи.

Преподаватель по вокалу Эрик Ветро, ​​среди клиентов которого Ариана Гранде, Сабрина Карпентер, Джон Ледженд, Камила Кабельо, Шон Мендес, Розалия и Чарли Пут, помогал ей освоить тонкости пения.

Хотя действие фильма в основном происходит в 70-ые годы, Анджелина, по-видимому, воссоздает выступление Каллас (урожденной Калогеропулос) 1958 года на гала-концерте в Париже, которое транслировалось по "Евровидению".

Ранее Фокус писал, что от БАС скончался бойфренд Сандры Буллок.