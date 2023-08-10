В Сети появились последние фото жениха Сандры Буллок

Последний раз звездная пара появлялась вместе на публике в 2020 году.

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В Сети появились последние фото бойфренда Сандры Буллок. Об этом пишет Page Six.

Покойный возлюбленный американской актрисы, фотограф Брайан Рэндалл, в последний раз был на публике с ней в мае 2020 года.

Рэндалла, который умер в возрасте 57 лет после борьбы с неизлечимой болезнью, заметили за рулем черного Range Rover в Лос-Анджелесе со звездой фильма "Предложение" на пассажирском сидении.

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Фотограф не сводил глаз с дороги, надев пару темных очков-авиаторов и бейсболку.

Сандра Буллок выглядела так же непринужденно рядом с бойфрендом, выбрав солнцезащитные очки и белую бейсболку.

За два месяца до того, как увидели его автомобиль, Рэндалл был сфотографирован улыбающимся во время прогулки с Буллок и ее двумя детьми

Фотограф умер "мирно" 5 августа 2023 года после "трехлетней борьбы с БАС" (боковой амиотрофический склероз или болезнь Лу Герига).

"Брайан заблаговременно решил оставить свою бороттбу с БАС частной, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу", — говорится в заявлении близких покойного фотографа.

Его семья попросила "побыть в одиночестве, чтобы скорбеть и смириться с невозможностью попрощаться с Брайаном".

Напомним, Сандра Буллок постоянно ухаживала за своим возлюбленным после съемок фильма "Затерянный город".

Также Фокус писал о клятвах Сандры Буллок и Брайана Рэндалла за 6 лет до его смерти.