Стало известно, почему Сандра Буллок пропала после выхода фильма "Затерянный город"

О диагнозе Рэндалла знали очень мало людей из окружения актрисы, поэтому у многих поклонников ее "академотпуск" вызвал немало вопросов.

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Американская актриса Сандра Баллок поставила свою карьеру на паузу после выхода в 2022 году фильма "Затерянный город". Перерыв в съемках был обусловлен тем, что звезда посвятила себя уходу за бойфрендом Брайаном Рэндаллом, который страдал от бокового амиотрофического склероза (БАС). Об этом она еще год назад рассказала назад в интервью CBS Sunday Morning, однако только сейчас СМИ открыто начали говорить о ее жертвенности, поняв, что тогда имела в виду Сандра.

"Я хочу быть дома. Я никому не делаю одолжений, кто инвестирует в проект, если я говорю: "Я просто хочу быть дома". Потому что я всегда бежала, я всегда бежала к следующему. Я просто хочу присутствовать и отвечать за одну вещь", — отметила она.

В беседе с ведущей Трейси Смит Буллок добавила, что приключенческий боевик будет ее последним фильмом на какое-то время:

"И я не знаю, что такое "какое-то время". Я не знаю, что это такое".

Теперь источник из окружения кинодивы подтвердил Page Six, что причина перерыва — болезнь Рэндалла.

"Я не думаю, что люди знали, что Сандра на самом деле уехала, чтобы заботиться о Брайане", — сказал инсайдер.

Еще на премьере "Затерянного города" Буллок вызвала домысли, все ли у нее хорошо в личной жизни, когда пришла одна. Ее партнер по фильму Ченнинг Татум мог быть одним из немногих, кто знал причину.

Фотограф Брайан Рэндалл три года боролся с БАС, но в итоге болезнь победила. Он скончался 5 августа в возрасте 57 лет.

В своих интервью Буллок часто называла его примером, лучше которого нет для ее детей.

Актриса добавляла, что не чувствует необходимости обмениваться клятвами с Рэндаллом на фоне их преданных отношений:

"Я та, которая прошла через бракоразводный процесс. Я нашла любовь всей своей жизни. У нас двое прекрасных детей — трое детей, его старшая дочь. Это лучшее, что когда-либо было. Итак, я не хочу говорить, делай это, как я, но мне не нужна бумага, чтобы быть преданным партнером или преданной матерью".

Сандра и Брайан впервые пересеклись в 2015 году, когда он фотографировал на праздновании дня рождения ее сына. В последний раз их видели публично в июле 2020 года в Студио-Сити, штат Калифорния, когда они гуляли с двумя детьми.

Ранее Фокус писал, что сестра Сандры Буллок трогательно почтила память Рэндалла.