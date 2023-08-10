У мережі зʼявились останні фото нареченого Сандри Буллок

Востаннє зіркова пара зʼявлялася разом на публіці у 2020 році.

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У мережі зʼявилися останні фото бойфренда Сандри Буллок. Про це пише Page Six.

Покійний коханий американської акторки, фотограф Браян Рендалл, востаннє був на публіці з нею в травні 2020 року.

Рендалла, який помер у віці 57 років після боротьби з невиліковною хворобою, помітили за кермом чорного Range Rover у Лос-Анджелесі із зіркою фільму "Освідчення" на пасажирському сидінні.

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Фотограф не зводив очей з дороги, одягнувши пару темних окулярів-авіаторів та бейсболку.

Сандра Буллок виглядала так само невимушено поруч із бойфрендом, вибравши сонцезахисні окуляри та білу бейсболку.

За два місяці до того, як побачили його автомобіль, Рендалл був сфотографований усміхненим під час прогулянки з Буллок та її двома дітьми

Фотограф помер "мирно" 5 серпня 2023 року після "трирічної боротьби з БАС" (бічний аміотрофічний склероз, або хвороба Лу Геріга)

"Браян завчасно вирішив залишити свою бороттбу з БАС приватною, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання", — йдеться в заяві близьких покійного фотографа.

Його родина попросила "побути на самоті, щоб сумувати та змиритися з неможливістю попрощатися з Браяном".

Нагадаємо, Сандра Буллок постійно доглядала свого коханого після зйомок фільму "Загублене місто".

Також Фокус писав про клятви Сандри Буллок та Браяна Рендалла за 6 років до його смерті.