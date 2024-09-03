Девушку Брэда Питта заподозрили в копировании стиля его бывшей жены (фото)

Питт официально представил миру Инес де Рамон как свою возлюбленную.

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Появление 60-летнего Брэда Питта на Венецианском кинофестивале в сопровождении его девушки, 34-летней Инес де Рамон вызвало к нему повышенный интерес сос тороны публики и поклонников, а его спутницу и вовсе рассматривают очень пристально. Поэтому неудивительно, что после очередного выхода пары на красную дорожку Инес приписали то, что она копирует стиль бывшей жены Питта Дженнифер Энистон, пишет Daily Mail.

На премьере фильма "Волки" девушка была в белом длинном платье на одно плечо, которое очень напоминало наряд актрисы на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в 2020 году. Интересно, что на этом мероприятии Джен столкнулась с Брэдом, чтобы поздороваться. Пара была жената с 2000 по 2005 год, Однако Питт оставил Энистон ради Анджелины Джоли.

Дженнифер Энистон, 2020 год Фото: Getty Images Брэд Питт и Инес де Рамон, 2024 год Фото: Getty Images

Свое платье Инес сочетала с серебряной сумочкой с пайетками, яркими серьгами и золотистыми босоножками на шпильке.

"Ее лицо похоже на Джоли, но ее платье похоже на Энистон", "Она определенно следует стилю Джен Энистон, посмотрите на платье! Вот это Джен", – рассуждают в комментариях.

Отношения Питта и де Рамон становятся все серьезнее. Дизайнер ювелирных украшений переехала в роскошный особняк актера в Лос-Анджелесе в феврале этого года, и вот теперь Брэд представил ее всему миру как свою возлюбленную. Это его первые серьезные отношения после развода с Анджелиной Джоли.

Организаторы кинофестиваля позаботились о том, чтобы бывшие супруги не пересекались. Они развели во времени премьеры фильмов "Мария" и "Волки". Когда Питт прилетел в Венецию, Анджелина уже уехала оттуда.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли встала на колени перед тяжелобольным фанатом.