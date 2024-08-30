Анджеліна Джолі покинула Венецію після участі в кінофестивалі (фото)

Нова картина знаменитості може принести їй черговий "Оскар". Вона зіграла грецьку оперну співачку Марію Каллас.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі покинула Венеційський кінофестиваль-2024. Про це пише Daily Mail.

Джолі отримала похвалу критиків за свою гру у фільмі Пабло Ларраіна "Марія", але вирішила не залишатися в місті для будь-яких наступних подій фестивалю та покинула Італію в п'ятницю, 30 серпня 2024.

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Анджеліна вибрала для появи стильний тренч з короткими рукавами поверх вільних білих штанів, коли сідала у водне таксі. Вона розпустила своє світле волосся та додала до образу сонцезахисні окуляри-авіатори.

Анджеліна Джолі у Венеції

Після прем’єри картини про грецьку оперну співачку Марію Каллас кілька шанувальників заявили, що фільм може принести Джолі другу премію "Оскар" у 2025, рівно через 25 років після того, як вона отримала приз за жіночу роль другого плану за картину "Перерване життя".

"Ґрунтуючись на реальних подіях, "Марія" розповідає бурхливу, красиву і трагічну історію життя найвидатнішої оперної співачки світу, заново пережиту і переосмислену в її останні дні в Парижі 1970-х років", — сказано в описі драматичної картини про Марію Каллас.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі спровокувала чутки про роман з музикантом.

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