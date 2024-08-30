Анджеліна Джолі спровокувала чутки про роман із британським репером

Пару бачили разом у травні минулого року і відтоді знаменитості продовжують своє спілкування.

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Голлівудську суперзірку Анджеліну Джолі, яка представляє на Венеціанському кінофестивалі фільм "Марія", помітили в компанії британського репера й активіста Акали, пише People.

Пару побачили, коли вони йшли разом із готелю, де зупинилася Енджі.

У соцмережах одразу поповзли чутки про те, що між 49-річною акторкою та 40-річним музикантом — роман, проте близькі до знаменитостей джерела спростували домисли. За їхніми словами, Джолі дружить з Акалою і його дівчиною Шанель, яка теж була у Венеції.

Анджеліна та Акала у Венеції

"Вони поділяють одну й ту саму пристрасть, коли справа стосується соціальних і гуманітарних проблем. За ці роки вони зробили кілька спільних робіт, присвячених глобальним проблемам, таким як права людини. Енджі дуже високо відгукується про нього", — заявив інформатор.

Раніше In Touch стверджував, що акторка зустрічалася з музикантом "понад рік". Однак джерело People стверджує, що Джолі "наразі вільна і не зустрічається ні з ким серйозно".

Уперше про роман зірок заговорили ще в травні минулого року, коли Акала приєднався до Джолі та її доньок Захари і Шайло на літературному фестивалі в Калабаші на Ямайці. За словами очевидця, він їх опікував і оберігав.

Джолі та репер на книжковому фестивалі, травень 2023 року

Через пів року Джолі та Акала знову зустрілися в Мілані, де повечеряли разом.

Спільна вечеря в Мілані в листопаді 2023-го

Акала — уроджений Кінгслі Джеймс Маклін Дейлі — починав як репер, перш ніж зайнятися політичним активізмом, підтримавши колишнього депутата від Лейбористської партії Джеремі Корбіна на загальних виборах у Великій Британії 2017 року. Його старша сестра — також відома співачка і реперка Ms. Dynamite, в миру Найомі МакЛін-Дейлі. Вона випустила низку хітів на початку 2000-х років з її дебютним альбомом A Little Deeper, який виграв престижну премію Mercury Music Prize.

Наразі Акала перебуває у стосунках із Шанель Ньюман, яка є співзасновницею і виконавчою продюсеркою музики Акали і Hip-hop Shakespeare Company.

Раніше Фокус писав, що Анджеліна Джолі стала на коліна перед тяжкохворим фанатом.