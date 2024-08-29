Два виходи Анджеліни Джолі на прем'єрі фільму про Марію Каллас у Венеції (фото)

Фільм розповідає історію життя знаменитої співачки Марії Калле. За словами Джолі, вона давно мріяла про цю роль.

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Знаменита американська акторка Анджеліна Джолі мала приголомшливий вигляд, коли 29 серпня прибула на човні в готель Excelsior на Венеціанський кінофестиваль, пише Daily Mail.

49-річна зірка приїхала на захід для просування свого останнього фільму "Марія", прем'єра якого відбудеться в четвер увечері. Анджеліна мала невимушений вигляд у відносно скромній коричневій шифоновій сукні з хитромудрим драпіруванням хрест-навхрест у формі ромба на талії. Вона доповнила образ туфлями на підборах у тон і сонцезахисними окулярами. З прикрас на ній були тільки лаконічні сережки і каблучка з діамантом. Актриса вийшла з човна і помахала рукою шанувальникам.

Анджеліна Джолі у Венеції, 29 серпня 2024 року Фото: Getty Images

Пізніше Анджеліна змінила вбрання. Вона переодяглася в чорну вечірню сукню до підлоги. Сукню без рукавів і з відкритою спиною зірка прикрасила шикарною брошкою з дорогоцінним камінням. У цьому вбранні зірка також взяла участь у фотоколі фільму "Марія".

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Фільм "Марія" — біографічна драма про оперну співачку Марію Калле, її роль зіграла Джолі, режисер — Пабло Ларраін, продюсером виступила компанія Fremantle. У картині Валерія Голіно зіграла сестру Калле Якінті, а Халук Білгінер зіграв Арістотеля Онассіса. Фільм розповідає історію життя знаменитої співачки. Калле в останні свої роки страждала від проблем із зором, через які майже осліпла. У картині також показана її сумна смерть у Парижі.

"Я дуже серйозно ставлюся до відповідальності за життя і спадщину Марії. Я зроблю все, що зможу, щоб впоратися з цим завданням", — заявила раніше Анджеліна. Відомо, що Джолі пощастило носити у фільмі деякі справжні речі Каллас, зокрема вінтажні хутряні вироби з архівної колекції Массімо Кантіні Парріні. Зірка Голлівуду і раніше грала відомих людей: 1998 року вона зіграла роль трагічної супермоделі Джії Каранджі у фільмі "Джіа", а 2007 року зіграла журналістку Маріану Перл у фільмі "Могутнє серце".

Нагадаємо, 23 серпня повідомлялося, що Анджеліна Джолі стала обличчям Tom Ford Beauty.