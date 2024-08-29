Два выхода Анджелины Джоли на премьере фильма о Марии Каллас в Венеции (фото)

Фильм рассказывает историю жизни знаменитой певицы Марии Калле. По словам Джоли, она давно мечтала об этой роли.

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Знаменитая американская актриса Анджелина Джоли выглядела потрясающе, когда 29 августа прибыла на лодке в отель Excelsior на Венецианский кинофестиваль, пишет Daily Mail.

49-летняя звезда приехала на мероприятие для продвижения своего последнего фильма "Мария", премьера которого состоится в четверг вечером. Анджелина выглядела непринужденно в относительно скромном коричневом шифоновом платье с замысловатой драпировкой крест-накрест в форме ромба на талии. Она дополнила образ туфлями на каблуках в тон и солнцезащитными очками. Из украшений на ней были только лаконичные серьги и кольцо с бриллиантом. Актриса вышла из лодки и помахала рукой поклонникам.

Анджелина Джоли в Венеции, 29 августа 2024 год Фото: Getty Images

Позже Анджелина сменила наряд. Она переоделась в черное вечернее платье в пол. Платье без рукавов и с открытой спиной звезда украсила шикарной брошью с драгоценными камнями. В этом наряде звезда также приняла участие в фотоколле фильма "Мария".

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Фильм "Мария" — биографическая драма об оперной певице Марии Калле, ее роль сыграла Джоли, режиссер — Пабло Ларраин, продюсером выступила компания Fremantle. В картине Валерия Голино сыграла сестру Калле Якинти, а Халук Билгинер сыграл Аристотеля Онассиса. Фильм рассказывает историю жизни знаменитой певицы. Калле в последние свои годы страдала от проблем со зрением, из-за которых почти ослепла. В картине также показана ее печальная смерть в Париже.

"Я очень серьезно отношусь к ответственности за жизнь и наследие Марии. Я сделаю все, что смогу, чтобы справиться с этой задачей", — заявила ранее Анджелина. Известно, что Джоли повезло носить в фильме некоторые настоящие вещи Каллас, в том числе винтажные меховые изделия из архивной коллекции Массимо Кантини Паррини. Звезда Голливуда и раньше играла известных людей: в 1998 году она сыграла роль трагической супермодели Джии Каранджи в фильме "Джиа", а в 2007 году сыграла журналистку Мариану Перл в фильме "Могучее сердце".

Напомним, 23 августа сообщалось, что Анджелина Джоли стала лицом Tom Ford Beauty.