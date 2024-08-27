Анджелина Джоли в стильном тренче прибыла на Венецианский кинофестиваль-2024 (фото)

Звезда "привезла" в Италию свой новый фильм "Мария". Картина расскажет о последних годах жизни греческой оперной певицы Марии Каллас.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли прибыла в Венецию на ежегодный кинофестиваль. Об этом пишет People.

Знаменитость вышла на публику в бежевом тренче, черных брюках и темной обуви. Она распустила свои светлые волосы и добавила к образу солнцезащитные очки.

На 81-м Венецианском кинофестивале Анджелина Джоли представит свой новый фильм "Мария" — биографическую драму о греческой оперной певице Марии Каллас.

Ожидается, что ее бывший муж Брэд Питт также будет на фестивале в итальянском городе с фильмом "Волки", в котором он снялся с Джорджем Клуни.

Анджелина Джоли в Венеции Фото: Getty Images

"Я очень серьезно отношусь к ответственности за жизнь и наследие Марии. Я сделаю все, что смогу, чтобы справиться с этой задачей", — говорила ранее Анджелина Джоли.

"Основываясь на реальных событиях, "Мария" рассказывает бурную, красивую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов", — сказано в описании драматической картины.

Анджелина Джоли в Венеции Фото: Getty Images

Напомним, родная дочь Анджелины Джоли Шайло продемонстрировала свой талант.

Также Фокус писал о путешествии Брэда Питта по Исландии на байке.