Съемки полным ходом: появились первые снимки со съемок фильма "Мария" с Анджелиной Джоли

Анджелина Джоли выглядит шикарно в нарядах 1950-х годов, перевоплощаясь в культовую оперную певицу Марию Каллас во время съемок в Париже.

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Во вторник Анджелина Джоли была замечена в трех разных костюмах на съемках своего предстоящего биографического фильма "Мария" в Париже. 48-летняя обладательница "Оскара" играет легендарную оперную певицу Марию Каллас в новом фильме Пабло Ларраина. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее были опубликованы два первых фото Джоли в образе Марии Каллас. А теперь в соцсетях появились фото и видео со съемок.

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В одной из сцен звезда была одета в шикарный черный меховой плащ, шляпу в тон, кожаные перчатки и огромные очки.

В другом образе Анджелина Джоли появилась в твидовом спортивном пиджаке и юбке-карандаше.

Анджелина Джоли на съемках

Третья смена гардероба показала Анджелину в длинном черном зимнем пальто и ярко-красном шарфе, обернутом вокруг головы, который оттеняли большие солнцезащитные очки и ожерелье.

Все костюмы Джоли в фильме, как было сказано ранее, повторяют настоящие наряды Марии Каллас, которая славилась своим безупречным вкусом. Правда, создатели фильма отказались от натурального меха, хоть он и был в моде в то время.

Анджелина Джоли на съемках

Согласно официальному описанию, фильм "Мария" "исследует жизнь легендарной, культовой и противоречивой певицы, которую часто называют настоящей дивой".

"Основываясь на реальных событиях, Мария рассказывает бурную, красивую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов", — сказано в описании.

Мария Каллас была известна своим невероятным диапазоном на сцене, а также бурной личной жизнью, включавшей роман с греческим магнатом судоходства Аристотелем Онассисом, который впоследствии женился на Джеки Кеннеди.

Мария Каллас и Аристотель Онассис Фото: Getty Images

"Я очень серьезно отношусь к ответственности за жизнь и наследие Марии. Я сделаю все, что смогу, чтобы справиться с этой задачей", — заявила ранее Анджелина Джоли.

Звезда также упомянула режиссера фильма Пабло Ларраина, которым, по ее словам, она "давно восхищалась".

Мать шестерых детей добавила: "Получить возможность рассказать историю Марии вместе с ним и по сценарию Стивена Найта — это мечта".

Напомним, Мария Каллас родилась в Нью-Йорке в семье греческих эмигрантов. Она выступала как драматическая колоратура, позже — как лирико-драматическое сопрано, в последние годы жизни стала исполнять партии меццо-сопрано.

Выступление Марии Каллас

Свои последние годы она провела в Париже. Она потеряла голос и практически не покидала свою квартиру.

Она умерла в возрасте 53 лет в 1977 году. Тело было кремировано и похоронено на кладбище Пер-Лашез. После кражи и возвращения обратно урны с пеплом, прах Марии Каллас был развеян над Эгейским морем. Пустая урна остается в колумбарии кладбища Пер-Лашез.

Напомним, Анджелина Джоли недавно снялась в эффектной фотосессии и дала откровенное интервью. Джоли рассказала о своих детях и новом проекте Atelier Jolie.