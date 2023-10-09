Поразительное сходство: появились первые фото Анджелины Джоли в роли Марии Каллас

Стартовали съемки байопика о легендарной оперной диве. Режиссер картины – Пабло Ларраин.

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Опубликованы первые два изображения Анджелины Джоли в роли знаменитой дивы Марии Каллас в предстоящем биографическом фильме Пабло Ларраина "Мария". Об этом пишет Variety.

Фильм, действие которого происходит во время последних дней жизни знаменитой оперной звезды в Париже, имеет временное соглашение SAG-AFTRA, гильдией актеров США.

Анджелина Джоли в роли Марии Каллас Фото: Pablo Larrain

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Основанный на реальных событиях, фильм расскажет бурную, красивую и трагическую историю жизни величайшей оперной певицы мира, заново пережитую и переосмысленную в ее последние дни в Париже 1970-х годов. Поскольку независимое производство подписало временное соглашение SAG-AFTRA, съемки уже готовы к началу и пройдут в течение восьми недель в Париже, Греции, Будапеште и Милане.

Помимо Джоли в актерский состав также входят Пьерфранческо Фавино ("Адажио"), Альба Рорвахер ( "Химера"), Коди Смит-Макфи ("Власть пса") и Валерия Голино ("Элвис").

Сценарий, который был завершен до забастовки гильдии сценаристов, написал Стивен Найт ("Спенсер", "Острые козырьки").

Мария Каллас и Аристотель Онассис Фото: Getty Images

"Я невероятно рад начать съемки фильма "Мария", который, я надеюсь, познакомит зрителей по всему миру с замечательной жизнью и творчеством Марии Каллас благодаря великолепному сценарию Стивена Найта, работе всего актерского состава и съемочной группы, и особенно, блестящей работе Анджелины", — сказал Ларраин, который недавно представил в Венеции свою мрачную комедию "Эль Конде".

Анджелина Джоли в роли Марии Каллас Фото: Pablo Larrain

По словам продюсеров, костюмы Джоли в фильме созданы на основе оригинальной одежды Каллас. Производство консультировалось с группами по защите прав животных, включая PETA, по поводу использования в фильме старинных меховых изделий из архивной коллекции художника по костюмам Массимо Кантини Паррини. Было принято сознательное решение не использовать и не приобретать новый мех.

Напомним, Анджелина Джоли недавно снялась в эффектной фотосессии и дала откровенное интервью. Джоли рассказала о своих детях и новом проекте Atelier Jolie.