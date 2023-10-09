Вражаюча схожість: з'явилися перші фото Анджеліни Джолі в ролі Марії Каллас

Стартували зйомки байопіка про легендарну оперну діву. Режисер картини — Пабло Ларраін.

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Опубліковано перші два зображення Анджеліни Джолі в ролі знаменитої діви Марії Каллас у майбутньому біографічному фільмі Пабло Ларраіна "Марія". Про це пише Variety.

Фільм, дія якого відбувається під час останніх днів життя знаменитої оперної зірки в Парижі, має тимчасову угоду SAG-AFTRA, гільдією акторів США.

Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас Фото: Pablo Larrain

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Заснований на реальних подіях, фільм розповість бурхливу, красиву і трагічну історію життя найбільшої оперної співачки світу, заново пережиту і переосмислену в її останні дні в Парижі 1970-х років. Оскільки незалежне виробництво підписало тимчасову угоду SAG-AFTRA, зйомки вже готові до початку і пройдуть протягом восьми тижнів у Парижі, Греції, Будапешті та Мілані.

Крім Джолі до акторського складу також входять П'єрфранческо Фавіно ("Адажіо"), Альба Рорвахер ("Химера"), Коді Сміт-Макфі ("Влада пса") і Валерія Голіно ("Елвіс").

Сценарій, який був завершений до страйку гільдії сценаристів, написав Стівен Найт ("Спенсер", "Гострі картузи").

Марія Каллас і Арістотель Онассіс Фото: Getty Images

"Я неймовірно радий почати зйомки фільму "Марія", який, я сподіваюся, познайомить глядачів у всьому світі з чудовим життям і творчістю Марії Каллас завдяки чудовому сценарію Стівена Найта, роботі всього акторського складу і знімальної групи, і особливо, блискучій роботі Анджеліни", — сказав Ларраїн, який нещодавно представив у Венеції свою похмуру комедію "Ель Конде".

Анджеліна Джолі в ролі Марії Каллас Фото: Pablo Larrain

За словами продюсерів, костюми Джолі у фільмі створені на основі оригінального одягу Каллас. Виробництво консультувалося з групами із захисту прав тварин, включно з PETA, з приводу використання у фільмі старовинних хутряних виробів з архівної колекції художника з костюмів Массімо Кантіні Парріні. Було ухвалено свідоме рішення не використовувати і не купувати нове хутро.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі нещодавно знялася в ефектній фотосесії і дала відверте інтерв'ю. Джолі розповіла про своїх дітей і новий проект Atelier Jolie.