Анджеліна Джолі знялася для Vogue в ефектній фотосесії і дала відверте інтерв'ю

Акторка, продюсерка, а тепер і дизайнерка, розповіла про свій новий проект Atelier Jolie.

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У листопаді Анджеліна Джолі, акторка, режисерка і колишній посол доброї волі та спеціальний посланник ООН у справах біженців відкриє двері Atelier Jolie. Вона хоче зробити з цього бренду простір для співпраці, свого роду культурний центр і дизайнерську майстерню, що поєднує послуги з пошиття одягу та вторинного перероблювання. Джолі має намір працювати разом з організаціями, що підтримують біженців. І про свої плани вона розповіла американському Vogue. Знімки для статті зробила легендарна Енні Лейбовіц.

Для свого Atelier Jolie Анджеліна вибрала культове місце, будинок під номером 57 по Грейт-Джонс-стріт у Нью-Йорку.

Енді Воргол купив цю двоповерхову будівлю 1970 року, а десять років потому, незабаром після їхнього знайомства, здав другий поверх своєму другові, художникові Жану-Мішелю Баскія.

А тепер, коли фасад майже повністю вкритий графіті, здається, що кожен вуличний художник у радіусі 30 миль віддав данину поваги художникам, які тут творили.

Ательє Джолі в Нью-Йорку

"Можливо, ми зможемо щось зробити з усім цим мистецтвом", — каже Анджеліна Джолі. Для фотосесії та інтерв'ю вона прилетіла з Італії. І розповідає, що місце для свого ательє обирала разом із донькою Захарою.

Її старша дочка, 18-річна Захара, студентка коледжу Спелман в Атланті, натрапила на це місце під час пошуку торговельних площ у центрі міста. У той момент, коли вони увійшли у двері, вони зрозуміли, що пошуки закінчено.

"Я можу бути дуже імпульсивною, але Захара така приземлена, рішуча і вдумлива. Коли вона схвалила, я відчула, що ми обидва ухвалили правильне рішення", — згадує Джолі.

"За минулі роки я познайомилася з багатьма майстрами — дуже здібними, талановитими людьми — і мені б хотілося, щоб вони удосконалювалися", — каже Джолі, проводячи екскурсію приміщенням перед тим, як підрядники розпочнуть роботу.

Анджеліна Джолі

До списку її співавторів входять лондонська модистка Джастін Сміт, американський художник Дюк Райлі та південноафриканський мереживник П'єр Фуше.

Але Джолі каже, що справа не в моді. "Я не хочу бути поважним модельєром. Я хочу побудувати будинок, щоб інші люди могли стати такими", — зазначає вона. Мета Анджеліни Джолі — створити спільноту, і в цьому сенсі її проєкт ламає традиційний стереотип знаменитостей, який часто посилює культ особистості його засновника.

Тур Atelier Jolie починається на другому поверсі, світлому горищі з високими стелями, відкритими кроквами та лавками з переробленого дерева, де незабаром команда кравців відкриє магазин.

Сама Джолі моделює пару вовняних сірих штанів, які виготовлятимуть на замовлення. У магазині також будуть набори для ремонту вдома і майданчик для самостійного навчання, яким відвідувачі зможуть користуватися безплатно.

Хоча відтоді, як тут жив Баскія, його студія належала багатьом людям, його сліди все ще тут залишилися, як-от графіті-тег SAMO© — те, що він вигадав разом зі своїм другом Елом Діасом, — нашкрябано на бетонній підлозі.

А поки Джолі набирає команду, у неї вже є головний операційний директор бренду Хелен Абоа і Джайлс Дьюлі, який консультує проєкт з питань корпоративного впливу, але почав свою кар'єру як фотограф.

"За останні 20 років, документуючи історії, я бачив негативний вплив західного споживацтва на країни, що розвиваються, — дитяча праця, незаконний видобуток корисних копалин, забруднення довкілля внаслідок фарбування тканин, експлуатацію фермерів та багато чого іншого", — говорить він.

На його думку, проєкт Джолі може мати неймовірний позитивний вплив на ремісників, яких часто не визнавали та недооцінювали.

"Але у нас також є можливість почати розмову про експлуатацію робітників, забруднення довкілля та відходи", — говорив він.

Є ознаки того, що команда починає обґрунтовуватися на новому місці: над дверним отвором висить чисте полотно, на якому білою аерозольною фарбою нанесено логотип Atelier Jolie.

"Це тренувався мій син", — з гордістю говорить Джолі про 19-річного Пакса, який разом із Захарою активно працював в Atelier Jolie.

Бувши матір'ю-одиначкою шістьох дітей, Джолі вважає такі великі починання проєктом для всієї сім'ї, і вона розкриває цю тему як експансивно, так і особисто, коли розмова заходить про її дітей.

"Мені було 26, коли я стала матір'ю. Усе моє життя змінилося. Наявність дітей врятувала мене — і навчила жити в цьому світі по-іншому. Думаю, я б могла загинути, якби не хотіла жити заради них. Вони кращі за мене. Звісно, я мати, і, сподіваюся, це буде для них безпечним місцем. Але я також і та, над ким вони сміються", — зізнається актриса.

Анджеліна Джолі

Дорогою вниз вона і Дьюлі вирішують влаштувати свого роду артексперимент власноруч: сьогодні Джолі кутається в один зі своїх фірмових тренчів кремового кольору від екологічного бренду Another Tomorrow, але вона одразу ж знімає його, щоб показати татуювання.

"Ми намагаємося з'ясувати, чи зможемо ми сфотографувати татуювання і перетворити їх на нашивки", — каже Джолі.

Татуювання на тілі актриси включають фразу арабською мовою, що йде вздовж її правої руки, що перекладається як "сила і надія", і ще одну італійською мовою — "вона все ще крутиться", фразу, яку приписують Галілею.

"Мої діти закотили б очі, якби вони були тут. У молодості я була похмурим панком, а не популярною дівчинкою. Я ходила комісійними магазинами, розрізала речі, пропалювала в них дірочки цигарками: такою я була, будучи підлітком. І я не проміняла б цю частину себе ні на що на світі. Можливо, саме ця частина мене хоче дати відсіч", — каже актриса.

Анджеліна Джолі з дітьми

Для бунтарки, стиль одягу Джолі занадто тяжіє до мінімалістичного і монохромного, з явно стриманим і консервативним ухилом.

Як жінка, яка протягом десятиліть займалася гуманітарними справами, вона явно багато працювала, щоб зосередитися на тому, що вона робить, а не на тому, що на ній одягнуто.

Вона вважає за краще робити покупки сама і працювати з кравцями, а не зі знаменитими стилістами. Хоча вона не хоче цього визнавати, її підхід до моди справив величезний вплив. Кожен стильний крок, який вона робить, ретельно аналізують фанати в соціальних мережах, а її удаване небажання виставляти себе напоказ тільки сприяє нинішньому інтересу до всього, що пов'язано з тихою розкішшю.

У наші дні модний вебсайт, який успішно ідентифікує вибір Джолі, здавалося б, нічим не примітного взуття для аеропорту, може залучити сотні тисяч прихильників. І саме цю силу Джолі сподівається використати на благо.

"Мені здається трохи кумедним, що ми залучені в моду — я не думаю, що хтось із нас занадто "модний", — каже вона, маючи на увазі та себе, і своїх дітей. "Але оскільки ми живемо у своєму одязі, він багато в чому є частиною нас самих, і це важливо досліджувати, особливо для молоді".

Анджеліна Джолі на обкладинці Vogue

За словами Джолі, концепція її нового проєкту народилася з бажання безпосередньо обговорити теми самопрезентації та ідентичності. Вона згадує одну таку важливу сімейну дискусію навколо прем'єри її фільму Marvel "Вічні" в Лос-Анджелесі 2021 року.

"Я не кажу дітям, як одягатися. Ніхто не повинен нікуди йти, якщо не хоче, а якщо не хоче вбиратися, то й не зобов'язаний", — але тоді її діти вирішили вбратися. І Джолі вирішила перетворити їхню появу на червоній килимовій доріжці на круговий експеримент, збираючи речі зі своєї шафи та надаючи дітям можливість вибирати.

Шайло тоді носила сукню Габріели Герст зі складками, Захара вибрала чудову сукню Elie Saab, розшиту бісером, а Нокс вибрав щось у магазині вінтажного одягу.

Разом з Джолі співпрацюватиме Габріела Герст і бренд Chloé. Вони вже створили капсульну колекцію, що складається з вечірнього одягу, натхненного тихою і витонченою чуттєвістю Джолі.

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі найняла свою 15-річну дочку Вів'єн асистенткою. Дівчинка працюватиме на майбутній бродвейській виставі "Аутсайдери".