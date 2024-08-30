Анджелина Джоли спровоцировала слухи о романе с британским рэпером

Пару видели вместе в мае прошлого года, и с тех пор знаменитости продолжают свое общение.

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Голливудская суперзвезда Анджелина Джоли, которая представляет на Венецианском кинофестивале фильм "Мария", была замечена в компании британского рэпера и активистом Акалой, пишет People.

Пару увидели віходящей вместе из отеля, где остановилась Энджи.

В соцсетях сразу поползли слухи о том, что между 49-летней актрисой и 40-летним музыкантом — роман, однако близкие к знаменитостям источники опровергли домыслы. По их словам, Джоли дружит с Акалой и его девушкой Шанель, которая тоже была в Венеции.

Анджелина и Акала в Венеции

"Они разделяют одну и ту же страсть, когда дело касается социальных и гуманитарных проблем. За эти годы они сделали несколько совместных работ, посвященных глобальным проблемам, таким как права человека. Энджи очень высоко отзывается о нем", — заявил информатор.

Ранее In Touch утверждал, что актриса встречалась с музыкантом "больше года". Однако источник People утверждает, что Джоли "в настоящее время свободна и не встречается ни с кем серьезно".

Впервые о романе звезд заговорили еще в мае прошлого года, когда Акала присоединился к Джоли и ее дочерям Захаре и Шайло на литературном фестивале в Калабаше на Ямайке. По словам очевидца, он их опекал и оберегал.

Джоли и рэпер на книжном фестивале, май 2023 года

Через полгода Джоли и Акала снова встретились в Милане, где поужинали вместе.

Совместный ужин в Милане в ноябре 2023-го

Акала — урожденный Кингсли Джеймс Маклин Дейли — начинал как рэпер, прежде чем заняться политическим активизмом, поддержав бывшего депутата от Лейбористской партии Джереми Корбина на всеобщих выборах в Великобритании в 2017 году. Его старшая сестра — также известная певица и рэперша Ms. Dynamite, в миру Найоми МакЛин-Дейли. Она выпустила ряд хитов в начале 2000-х годов с ее дебютным альбомом A Little Deeper, который выиграл престижную премию Mercury Music Prize.

В настоящее время Акала находится в отношениях с Шанель Ньюман, которая является соучредителем и исполнительным продюсером музыки Акалы и Hip-hop Shakespeare Company.

Ранее Фокус писал, что Анджелина Джоли встала на колени перед тяжелобольным фанатом.