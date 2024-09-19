Девушка Брэда Питта поддержала его на премьере фильма (фото)

Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются с осени 2022 года. Лишь в последнее время они стали официально выходить вместе на публику.

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Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон присоединились к Джорджу Клуни на звездной премьере фильма "Волки" в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленные появились в культовом китайском театре TCL. Бывший муж Анджелины Джоли вышел в свет в бежевых брюках, а также в пиджаке в тон, который был расстегнут спереди. Питт также носил под костюмом белую рубашку на пуговицах и обул пару светлых лоферов. К образу звезда фильма "Бойцовский клуб" добавил пару стильных черных очков.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Девушка Брэда Питта тем временем надела бежевое платье на одно плечо, которое содержало рюши и облегало ее тонкую фигуру. Инес де Рамон держала в руке темно-коричневую сумку-клатч.

Ее темные волосы были разделены посередине и легко спадали на плечи. Также она добавила блестящее серебряное ожерелье с синими стразами посередине.

Дизайнер ювелирных украшений продемонстрировала легкий макияж.

Брэд Питт и Инес де Рамон Фото: Getty Images

Брэд Питт Питт и Джордж Клуни сыграли главные роли в комедийном триллере Apple TV+ "Волки", который официально появится на сайте 27 сентября 2024 года.

Напомним, Инес де Рамон заподозрили в копировании стиля Дженнифер Энистон.

Также Фокус писал о парных образах Брэда Питта и Инес де Рамон.