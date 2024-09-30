Анджелина Джоли вывела на красную дорожку троих детей (фото)

Захара, Пакс и Мэддокс присоединились к звездной маме на премьере ее нового фильма. Сыновья актрисы даже были привлечены к съемкам картины.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли вышла на красную дорожку с детьми. Об этом пишет Daily Mail.

Трое наследников присоединились к Джоли на премьере ее нового фильма "Мария" во время 62-го Нью-Йоркского кинофестиваля.

Бывшая жена Брэда Питта позировала на красной дорожке Линкольн-центра "Alice Tully Hall" рядом с 19-летней дочерью Захарой, 23-летним сыном Мэддоксом и 20-летним Паксом.

Многодетная мама поразила элегантным белым платьем с плиссированной юбкой, которое она сочетала с черными туфлями с открытым носом. Светлые волосы знаменитости были распущены. Она сделала эффектный макияж с акцентом на губы и добавила к вечернему образу висячие бриллиантовые серьги.

Тем временем Захара появилась на публике в шелковом белом платье. Мэддокс был в классическом черном костюме, а Пакс — в сером и черных очках.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

К маме и братьям с сестрой не присоединились Шайло, 18 лет, и близнецы Вивьен и Нокс, 16 лет, которых Джоли воспитывает с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Появление Пакса на публике произошло после аварии на скутере, в которую он попал в июле 2024 года.

Сыновья Анджелины Джоли даже работали на съемках фильма "Мария" режиссера Пабло Ларраина.

Напомним, Анджелина Джоли и ее младшая дочь сделали одинаковые татуировки.

Также Фокус писал о трейлере фильма "Мария" с Анджелиной Джоли в главной роли.