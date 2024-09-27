Появился первый трейлер фильма "Мария" с Анджелиной Джоли

Режиссером картины стал Пабло Ларраин, ранее снявший биографические фильмы о прицессе Диане и Жаклин Кеннеди. В них главные роли сыграли номинированные на премию "Оскар" Кристен Стюарт и Натали Портман.

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Netflix представил первый трейлер фильма "Мария", байопика о легендарной оперной певице Марии Каллас, главную роль в котором исполнила 49-летняя Анджелина Джоли.

Режиссером картины стал Пабло Ларраин из Чили, на счету которого драмы о принцессе Диане "Спенсер" и Жаклин Кеннеди ("Джеки"). Сценарий фильма написал Стивен Найт, известный по работе над сериалом "Острые козырьки" и лентой "Спенсер". Он успел сделать это до забастовки Ассоциации киноактеров Голливуда в 2023 году, что позволило начать съемки фильма вскоре после ее окончания в сентябре

В центре сюжета – американо-греческая оперная дива Мария Каллас, которая возвращается в Париж после гламурной и бурной жизни на публике и переосмысливает на закате карьеры все, что произошло с ней.

Трейлер фильма "Мария" (2024)

Главную роль, как уже говорилось выше, исполнила Анджелина Джоли, появившись на большом экране впервые за три года. Актриса теперь куда более избирательно относится к ролям, которые она берет на себя, уделяя больше внимания проектам, где снимается. В недавнем интервью Vanity Fair Джоли объяснила, почему она взяла такой долгий перерыв в актерской карьере:

"Мне нужно было больше времени проводить дома с детьми".

То, что "Мария" была проектом, который она не могла пропустить, говорит о важности фильма для нее и Ларраина как режиссера, и трейлер выглядит как серьезное и вдумчивое изображение жизни Каллас.

В фильме, мировая премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в августе, также снимались Коди Смит-Макфи, Альба Рорвахер, Пьерфранческо Фавино и Валерия Голино. Публика встретила картину продолжительными овациями.

В Украине премьера картины запланирована на 27 ноября 2024 года.

Ранее Фокус писал, что вышел новый трейлер второй части "Гладиатора".