Вышел новый трейлер фильма "Гладиатор 2" (видео)

Действия фильма происходят через 20 лет после событий, показанных в первой части, и вращаются вокруг Луция, племянника императора Коммода.

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Студия Paramount Pictures представила второй трейлер фильма Ридли Скотта "Гладиатор II", который выйдет на большие экраны 22 ноября.

В ролике Луций (Пол Мескал) заключает непростой союз с императором Марком Макрином (Дензел Вашингтон), который использует ярость первого как инструмент для достижения своих собственных целей.

"Я никогда не буду твоим орудием, но я отомщу", – говорит Луций Макрину.

"Гладиатор II", который выходит через 24 года после оригинала, где главную роль сыграл Рассел Кроу. Продолжение эпической исторической фантастической истории расскажет о взрослом Луции (первоначально сыгранном Спенсером Тритом Кларком), племяннике императора Коммода (Хоакин Феникс) из первого фильма и сыне Луциллы (Конни Нильсен), который неудержим в своем яростном стремлении победить римскую армию.

В картине снялись Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Конни Нильсен, которая повторяет свою роль из оригинальной картины, Фред Хечингер, Лиор Раз и Дерек Джекоби.

Первый трейлер фильма, выпущенный в начале июля, стал одним из самых успешных фильмов Paramount Pictures, опередив другой разрекламированный сиквел, Top Gun: Maverick, набравший более 180 миллионов просмотров всего за 48 часов.

За первые два часа после публикации этого трейлера его уже просмотрели свыше 116 тысяч человек. Сценарий фильма "Гладиатор II" был написан Дэвидом Скарпой по мотивам истории, созданной Питером Крейгом.

Оригинальный "Гладиатор" собрал в прокате более $460 млн при бюджете в $103 млн. Вдохновившись успехом, Ридли Скотт решил продолжить развивать историю, но долго не мог определиться, будет это сиквел или приквел.

Ранее Фокус писал, что Рассел Кроу высказался по поводу съемок нового "Гладиатора".