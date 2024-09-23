Вийшов новий трейлер фільму "Гладіатор 2" (відео)

Дії фільму відбуваються через 20 років після подій, показаних у першій частині, і обертаються навколо Луція, племінника імператора Коммода.

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Студія Paramount Pictures представила другий трейлер фільму Рідлі Скотта "Гладіатор II", який вийде на великі екрани 22 листопада.

У ролику Луцій (Пол Мескал) укладає непростий союз з імператором Марком Макрином (Дензел Вашингтон), який використовує лють першого як інструмент для досягнення своїх власних цілей.

"Я ніколи не буду твоїм знаряддям, але я помщуся", — каже Луцій Макрину.

"Гладіатор II", який виходить через 24 роки після оригіналу, де головну роль зіграв Рассел Кроу. Продовження епічної історичної фантастичної історії розповість про дорослого Луція (спочатку зіграного Спенсером Трітом Кларком), племінника імператора Коммода (Хоакін Фенікс) з першого фільму і сина Луцілли (Конні Нільсен), який нестримний у своєму шаленому прагненні перемогти римську армію.

У картині знялися Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Квінн, Конні Нільсен, яка повторює свою роль з оригінальної картини, Фред Хечінгер, Ліор Раз і Дерек Джекобі.

Перший трейлер фільму, випущений на початку липня, став одним із найуспішніших фільмів Paramount Pictures, випередивши інший розрекламований сиквел, Top Gun: Maverick, який набрав понад 180 мільйонів переглядів лише за 48 годин. За перші дві години після публікації цього трейлера його вже переглянули понад 116 тисяч осіб.

Сценарій фільму "Гладіатор II" написав Девід Скарпа за мотивами історії, створеної Пітером Крейгом.

Оригінальний "Гладіатор" зібрав у прокаті понад $460 млн за бюджету в $103 млн. Надихнувшись успіхом, Рідлі Скотт вирішив продовжити розвивати історію, але довго не міг визначитися, буде це сиквел чи приквел.

Раніше Фокус писав, що Рассел Кроу висловився з приводу зйомок нового "Гладіатора".