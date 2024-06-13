"Дуже розумна ідея": Рассел Кроу висловився з приводу зйомок нового "Гладіатора" (фото)

Рассела Кроу не буде в новій картині. Головну роль у продовженні "Гладіатора" зіграє ірландський актор Пол Мескаль.

Рассел Кроу висловився з приводу майбутнього фільму "Гладіатор 2", довгоочікуваного продовження блокбастера, який зробив його світовою суперзіркою. 10 червня в інтерв'ю Кайлу Мередіту Рассел також оцінив актора Пола Мескаля, який у новій картині грає головну роль, повідомляє Daily Mail.

60-річний актор отримав премію "Оскар" за роль римського полководця Максимуса в оригінальному фільмі "Гладіатор". Картина вперше з'явилася на екранах 2000 року і заробила в прокаті близько півмільярда доларів.

Актор Рассел Кроу Фото: Getty Images

Знаменитість зізнався, що почувається "некомфортно" з приводу нового фільму, бо в зйомках "не має права голосу". "Мені трохи ніяково від того, що вони знімають ще один — тому що, звичайно, я "мертвий" і не маю права голосу в тому, що буде зроблено", — пожартував Рассел під час інтерв'ю. Він також натякнув, що не повністю підтримує деякі сюжетні аспекти нового фільму, які стали відомі, хоча режисером є 86-річний Рідлі Скотт, який зняв оригінальний "Гладіатор".

"Але дещо з того, що я чув, я таке: "Ні, ні, ні, ні, це не стосується морального шляху цього конкретного персонажа. Але я нічого не можу сказати, це не моє місце, я на глибині шести футів. Подивимося, що в них вийде", — сказав актор "Гри розуму".

Минулого місяця Кроу підтвердив в ефірі британського радіо, що не працює над сиквелом за участю 28-річного ірландського актора Пола Мескаля.

Актор Пол Мескаль Фото: Getty Images

"Це продовження оповідання, але воно вже давно пройшло повз Максимуса, тому мене воно взагалі не стосується. Я думаю, звідки вони взяли цю історію? Але, хочу зазначити, що молодий Люціус, який вступає в роль імператора — це дуже розумна ідея в контексті фільму, який ми створили", — пояснив він.

У новому фільмі Мескаль виконує роль Люціуса, дорослого племінника покійного римського імператора Коммода. "Цей молодий хлопець Пол — хороший чувак, і я бажаю йому удачі", — додав Кроу.

В акторському складі нового фільму Дерек Якобі повертається в ролі сенатора Гракха, а Конні Нільсен повертається в ролі матері Люціуса Лусілли. У ньому також з'явиться актор Дензел Вашингтон. Реліз "Гладіатора 2" заплановано на 22 листопада 2024 року в Австралії.

Раніше, 18 квітня, Фокус писав, що гладко поголеного Рассела Кроу переплутали з іншою знаменитістю.