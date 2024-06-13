"Очень умная идея": Рассел Кроу высказался по поводу съемок нового "Гладиатора" (фото)

Рассела Кроу не будет в новой картине. Главную роль в продолжении "Гладиатора" сыграет ирландский актер Пол Мескаль.

Рассел Кроу высказался по поводу предстоящего фильма "Гладиатор 2", долгожданного продолжения блокбастера, сделавшего его мировой суперзвездой. 10 июня в интервью Кайлу Мередиту Рассел также оценил актера Пола Мескаля, который в новой картине играет главную роль, сообщает Daily Mail.

60-летний актер получил премию "Оскар" за роль римского полководца Максимуса в оригинальном фильме "Гладиатор". Картина впервые появилась на экранах в 2000 году и заработала в прокате около полмиллиарда долларов.

Актер Рассел Кроу Фото: Getty Images

Знаменитость признался, что чувствует себя "не комфортно" по поводу нового фильма, так как в съемках "не имеет права голоса". "Мне немного неловко от того, что они снимают еще один — потому что, конечно, я "мертв" и не имею права голоса в том, что будет сделано", — пошутил Рассел во время интервью. Он также намекнул, что не полностью поддерживает некоторые сюжетные аспекты нового фильма, которые стали известны, хотя режиссером является 86-летний Ридли Скотт, снявший оригинальный "Гладиатор".

"Но кое-что из того, что я слышал, я такое: "Нет, нет, нет, это не относится к моральному пути этого конкретного персонажа. Но я ничего не могу сказать, это не мое место, я на глубине шести футов. Посмотрим, что у них получится", — сказал актер "Игры разума".

В прошлом месяце Кроу подтвердил в эфире британского радио, что не работает над сиквелом с участием 28-летнего ирландского актера Пола Мескаля.

Актер Пол Мескаль Фото: Getty Images

"Это продолжение повествования, но оно уже давно прошло мимо Максимуса, поэтому меня оно вообще не касается. Я думаю, откуда они взяли эту историю? Но, хочу отметить, что молодой Люциус, вступающий в роль императора — это очень умная идея в контексте фильма, который мы создали", — объяснил он.

В новом фильме Мескаль исполняет роль Люциуса, взрослого племянника покойного римского императора Коммода. "Этот молодой парень Пол — хороший чувак, и я желаю ему удачи", — добавил Кроу.

В актерском составе нового фильма Дерек Якоби возвращается в роли сенатора Гракха, а Конни Нильсен возвращается в роли матери Люциуса Лусиллы. В нем также появится актер Дензел Вашингтон. Релиз "Гладиатора 2" запланирован на 22 ноября 2024 года в Австралии.

Ранее, 18 апреля, Фокус писал, что гладко выбритого Рассела Кроу перепутали с другой знаменитостью.