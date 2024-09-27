З'явився перший трейлер фільму "Марія" з Анджеліною Джолі

Режисером картини став Пабло Ларраїн, який раніше зняв біографічні фільми про принцесу Діану і Жаклін Кеннеді. У них головні ролі зіграли номіновані на премію "Оскар" Крістен Стюарт і Наталі Портман.

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Netflix представив перший трейлер фільму "Марія", байопіка про легендарну оперну співачку Марію Каллас, головну роль у якому виконала 49-річна Анджеліна Джолі.

Режисером картини став Пабло Ларраїн з Чилі, на рахунку якого драми про принцесу Діану "Спенсер" і Жаклін Кеннеді ("Джекі"). Сценарій фільму написав Стівен Найт, відомий за роботою над серіалом "Гострі картузи" і стрічкою "Спенсер". Він встиг зробити це до страйку Асоціації кіноакторів Голлівуду 2023 року, що дало змогу розпочати зйомки фільму незабаром після його закінчення у вересні.

У центрі сюжету — американо-грецька оперна діва Марія Каллас, яка повертається до Парижа після гламурного і бурхливого життя на публіці та переосмислює на заході кар'єри все, що сталося з нею.

Трейлер фільму "Марія" (2024)

Головну роль, як уже говорилося вище, виконала Анджеліна Джолі, з'явившись на великому екрані вперше за три роки. Акторка тепер куди більш вибірково ставиться до ролей, які вона бере на себе, приділяючи більше уваги проєктам, де знімається. У недавньому інтерв'ю Vanity Fair Джолі пояснила, чому вона взяла таку довгу перерву в акторській кар'єрі:

"Мені потрібно було більше часу проводити вдома з дітьми".

Те, що "Марія" була проєктом, який вона не могла пропустити, свідчить про важливість фільму для неї і Ларраїна як режисера, і трейлер має вигляд серйозного і вдумливого зображення життя Каллас.

У фільмі, світова прем'єра якого відбулася на Венеціанському кінофестивалі в серпні, також знімалися Коді Сміт-Макфі, Альба Рорвахер, П'єрфранческо Фавіно і Валерія Голіно. Публіка зустріла картину тривалими оваціями.

В Україні прем'єра картини запланована на 27 листопада 2024 року.

Раніше Фокус писав, що вийшов новий трейлер другої частини "Гладіатора".