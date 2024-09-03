Овації Джолі та критика Пітта: як публіка прийняла нові фільми колишньої пари

Організатори Венеційського кінофестивалю подбали, щоб колишнє подружжя, між яким досі тривають судові розбірки, не перетнулося на заході.

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На Венеційському кінофестивалі Анджеліна Джолі святкує свій тріумф після того, як фільм Пабло Ларраїна "Марія", де вона зіграла роль оперної діви Марії Каллас, глядачі нагородили восьмихвилинними оваціями, пише People. Аналогічно його зустріли і на кінофестивалі в Теллуріді, куди акторка поїхала після прем'єри у Венеції.

За її словами, вона вклала в картину всю душу.

"У мене було сім місяців занять оперою, прекрасні викладачі та уроки італійської мови, а також команда підтримки, яка збиралася мені допомогти... Я знала, що поки я роблю все можливе, Пабло буде в порядку і якось змусить це спрацювати. Я знала, що мені потрібно зробити все можливе, щоб спробувати допомогти вирішити головоломку. Але я також знала, що він добра людина і підтримує мене. І це допомогло", — зізнавалася вона.

Анджеліна Джолі у фільмі "Марія"

Після її від'їзду на острові Лідо відбувся показ фільму "Вовки" з Бредом Піттом і Джорджем Клуні, який був зустрінутий різкими відгуками критиків. Актори співпрацювали вперше з 2008 року, коли вийшов фільм "Спалити після прочитання".

На прем'єрі Клуні розмірковував про свої давні професійні та особисті стосунки з Піттом.

"У цьому немає нічого хорошого. Це все катастрофа", — пожартував він, але потім додав, що йому приємно працювати з людьми, яких він давно добре знає.

Однак новий фільм про приятелів-поліцейських критики назвали однозірковою "брудною" нісенітницею і "нестерпною комедією".

Стрічка "Вовки", фільм Apple TV+ вартістю $200 мільйонів, прем'єра якої в кінотеатрах відбудеться 20 вересня, оповідає про двох колег з "Одинадцяти друзів Оушена", які змушені знехотя працювати разом, щоб "виправити" проблему. Вона виникла, коли жорсткий у боротьбі зі злочинністю окружний прокурор прокидається з мертвим 20-річним хлопцем, з яким у неї була інтрижка на одну ніч.

Трейлер фільму "Вовки"

Але критики кажуть, що фільм, бюджет якого побив рекорд серед усіх потокових фільмів, провалився, а Сіддхант Адлакха з IGN розкритикував його як "блискучий студентський фільм від багатого підлітка, який харчувався медіадієтою раннього Гая Річі".

Ксан Брукс із The Guardian також написав, що "жарт може бути" над режисером Джоном Воттсом, який заробив статки на трилогії Людини-павука кіновсесвіту Marvel, "тому що те, що він зробив, по суті, є фільмом мема, в якому два Спайді вказують один на одного".

А Роббі Коллін із The Telegraph назвав фільм "брудним":

"Джордж Клуні нещодавно скаржився, що Квентін Тарантіно не вважає його кінозіркою. Якщо він зніме ще більше таких фільмів, Клуні незабаром доведе, що Тарантіно має рацію".

Він та інші критики кажуть, що Воттс, схоже, поставив на зоряний статус Клуні і Пітта, щоб зробити фільм касовим хітом, із тьмяним сюжетом і "сирим сценарієм, у якому мало гумору або душі".

Баррі Левітт із Daily Beast стверджував, що всі жарти обертаються навколо однієї ідеї, що жоден із персонажів не хоче працювати один з одним.

"Водійська поїздка з Клуні та Піттом у "Вовках" передає всі захопливі веселощі, коли ваші діти кричать: "Ми вже приїхали?" до нескінченності. Він повторює один і той самий жарт знову і знову (і знову). І якраз тоді, коли ви думаєте, що "Вовкам" може бути цікаво перейти до нового матеріалу, він знову намагається повторити той самий жарт, у своїй 400-й варіації", — пише Левітт.

Раніше Фокус писав, що дівчина Бреда Пітта повторила у Венеції стиль Дженніфер Еністон.