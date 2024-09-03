Овации Джоли и критика Питта: как публика приняла новые фильмы бывшей пары

Организаторы Венецианского кинофестиваля позаботились, чтобы бывшие супруги, между которыми до сих пор продолжаются судебные разборки, не пересеклись на мероприятии.

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На Венецианском кинофестивале Анджелина Джоли празднует свой триумф после того, как фильм Пабло Ларраина "Мария", где она сыграла роль оперной дивы Марии Каллас, зрители наградили восьмиминутными овациями, пишет People. Аналогично его встретили и на кинофестивале в Теллуриде, куда актриса поехала после премьеры в Венеции.

По ее словам, она вложила в картину всю душу.

"У меня было семь месяцев занятий оперой, прекрасные преподаватели и уроки итальянского языка, а также команда поддержки, которая собиралась мне помочь… Я знала, что пока я делаю все возможное, Пабло будет в порядке и каким-то образом заставит это сработать. Я знала, что мне нужно сделать все возможное, чтобы попытаться помочь решить головоломку. Но я также знала, что он добрый человек и поддерживает меня. И это помогло", – признавалась она.

Анджелина Джоли в фильме "Мария"

После ее отъезда на острове Лидо состоялся показ фильма "Волки" с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни, который был встречен резкими отзывами критиков. Актеры сотрудничали впервые с 2008 года, когда вышел фильм "Сжечь после прочтения".

На премьере Клуни размышлял о своих давних профессиональных и личных отношениях с Питтом.

"В этом нет ничего хорошего. Это все катастрофа", – пошутил он, но после добавил, что ему приятно работать с людьми, которых он давно хорошо знает.

Однако новый фильм о приятелях-полицейских критики назвали однозвездной "грязной" ерундой и "невыносимой комедией".

Лента "Волки", фильм Apple TV+ стоимостью $200 миллионов, премьера которой в кинотеатрах состоится 20 сентября, повествует о двух коллегах по "Одиннадцати друзьям Оушена", которые вынуждены нехотя работать вместе, чтобы "исправить" проблему. Она возникла, когда жесткий в борьбе с преступностью окружной прокурор просыпается с мертвым 20-летним парнем, с которым у нее была интрижка на одну ночь.

Трейлер фильма "Волки"

Но критики говорят, что фильм, бюджет которого побил рекорд среди всех потоковых фильмов, провалился, а Сиддхант Адлакха из IGN раскритиковал его как "блестящий студенческий фильм от богатого подростка, который питался медиадиетой раннего Гая Ричи".

Ксан Брукс из The Guardian также написал, что "шутка может быть" над режиссером Джоном Уоттсом, который заработал состояние на трилогии Человека-паука киновселенной Marvel, "потому что то, что он сделал, по сути является фильмом мема, в котором два Спайди указывают друг на друга".

А Робби Коллин из The Telegraph назвал фильм "грязным":

"Джордж Клуни недавно жаловался, что Квентин Тарантино не считает его кинозвездой. Если он снимет еще больше таких фильмов, Клуни вскоре докажет, что Тарантино прав".

Он и другие критики говорят, что Уоттс, похоже, поставил на звездный статус Клуни и Питта, чтобы сделать фильм кассовым хитом, с тусклым сюжетом и "сырым сценарием, в котором мало юмора или души".

Барри Левитт из Daily Beast утверждал, что все шутки вращаются вокруг одной идеи, что ни один из персонажей не хочет работать друг с другом.

"Водительская поездка с Клуни и Питтом в "Волках" передает все захватывающее веселье, когда ваши дети кричат: "Мы уже приехали?" до бесконечности. Он повторяет одну и ту же шутку снова и снова (и снова). И как раз тогда, когда вы думаете, что "Волкам" может быть интересно перейти к новому материалу, он снова пытается повторить ту же самую шутку, в своей 400-й вариации", – пишет Левитт.

Ранее Фокус писал, что девушка Брэда Питта повторила в Венеции стиль Дженнифер Энистон.