Анджелина Джоли и ее 16-летняя дочь сделали одинаковые татуировки

Анджелина набила себе новое тату на запястье, но не стала рассказывать, где такой же рисунок на теле ее дочери.

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49-летняя американская актриса и режиссер Анджелина Джоли и ее 16-летняя родная дочь Вивьен сделали себе парные татуировки в виде надписи "Stay Gold", отсылки к мюзиклу "Отверженные", первой бродвейской пьесе, которую продюсировала Энджи, пишет TMZ.

По словам звезды, "Отверженные" — очень памятная постановка Вивьен, поскольку это первое шоу, в котором она работала наравне со своей матерью. Именно потому, что оно много значит для обеих, мать и дочь решили увековечить первый опыт сотрудничества.

Джоли сделал себе тату на запястье, а где набила его Вивьен, актриса уточнять не стала.

Поскольку девушке всего 16 лет, на татуировку ей понадобилось разрешение матери.

В титрах мюзикла Вивьен обозначена с фамилией Джоли, без фамилии отца Брэда Питта. Она, как и ее старшие братья и сестры, похоже, решила вычеркнуть его из своей жизни. Раннее Шайло, первенец актеров, едва достигнув 18-летия, официально убрала из своих документов приставку "Питт" к фамилии, что очень расстроило голливудского актера. По словам источников, напряженные отношения Брэда Питта с наследниками и самой Джоли теперь для него "просто образ жизни". Инсайдеры добавляют, что Брэд всегда будет рад примириться с дочерьми и сыновьями, если они сами этого захотят.

В прошлом месяце Джоли обвинила бывшего мужа в попытке "заставить ее замолчать" о насилии, которому она якобы подверглась, по соглашению о неразглашении на $8,5 миллиона. Сейчас пара судится за винодельню Château Miraval. Питт подал в суд на Джоли за предполагаемое нарушение договора, когда она продала свою долю российскому олигарху. Согласно этому документу, Брэд был первым, кому Анджелина должна была предложить выкупить ее долю, если решит уйти из бизнеса.

Напомним, Фокус писал, что Анджелина Джоли нанимала киллера для своего же убийства.