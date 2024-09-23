Анджеліна Джолі та її 16-річна донька зробили однакові татуювання

Анджеліна набила собі нове тату на зап'ясті, але не стала розповідати, де такий самий малюнок на тілі її доньки.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі та її 16-річна рідна донька Вів'єн зробили собі парні татуювання у вигляді напису "Stay Gold", відсилання до мюзиклу "Знедолені", першої бродвейської п'єси, яку продюсувала Енджі, пише TMZ.

За словами зірки, "Знедолені" — дуже пам'ятна постановка Вів'єн, оскільки це перше шоу, в якому вона працювала нарівні зі своєю матір'ю. Саме тому, що воно багато значить для обох, мати і дочка вирішили увічнити перший досвід співпраці.

Джолі зробила собі тату на зап'ясті, а де набила його Вів'єн, акторка уточнювати не стала.

Оскільки дівчині лише 16 років, на татуювання їй знадобився дозвіл матері.

У титрах мюзиклу Вів'єн позначена з прізвищем Джолі, без прізвища батька Бреда Пітта. Вона, як і її старші брати та сестри, схоже, вирішила викреслити його зі свого життя. Раніше Шайло, первісток акторів, ледь досягнувши 18-річчя, офіційно прибрала зі своїх документів приставку "Пітт" до прізвища, що дуже засмутило голлівудського актора. За словами джерел, напружені стосунки Бреда Пітта зі спадкоємцями та самою Джолі тепер для нього "просто спосіб життя". Інсайдери додають, що Бред завжди буде радий примиритися з доньками та синами, якщо вони самі цього захочуть.

Минулого місяця Джолі звинуватила колишнього чоловіка в спробі "змусити її замовкнути" про насильство, якому вона нібито піддалася, за угодою про нерозголошення на $8,5 мільйона. Зараз пара судиться за виноробню Château Miraval. Пітт подав до суду на Джолі за ймовірне порушення угоди, коли вона продала свою частку російському олігарху. Згідно з цим документом, Бред був першим, кому Анджеліна мала запропонувати викупити її частку, якщо вирішить піти з бізнесу.

Нагадаємо, Фокус писав, що Анджеліна Джолі наймала кілера для свого ж вбивства.