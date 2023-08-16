Анджелина Джоли наняла 15-летнюю дочь на работу

Вивьен увлекается театром и упорно работает.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли наняла свою 15-летнюю дочь Вивьен ассистенткой. Об этом пишет Page Six.

Наследница Джоли и Брэда Питта будет работать на предстоящем бродвейском спектакле "Аутсайдеры".

"Вив напоминает мне мою мать тем, что она не сосредоточена на том, чтобы быть в центре внимания, а на том, чтобы быть поддержкой для других творческих людей", — призналась голливудская знаменитость, имея в виду свою мать Маршелин Бертран.

"Она очень вдумчиво и серьезно относится к театру и упорно работает", — добавила многодетная мама.

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Источник рассказал, что 15-летняя Вивьен "влюбилась" в спектакль, когда она сопровождала свою маму на мировую премьеру в Сан-Диего, штат Калифорния, в начале 2023 года.

"Анджелина с детства водила свою дочь Вивьен в театр. Анджелина и Вивьен встретились со Сьюзан Хинтон, которая была примерно такого же возраста, как Вивьен, когда она писала роман", — пояснил инсайдер.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

Кроме того, источник отметил, что разговор с Хинтон вдохновил актрису взять на себя роль главного продюсера бродвейского шоу.

Другой источник, близкий к Джоли, сообщил, что она хочет, чтобы мюзикл "откликнулся среди молодежи".

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен Фото: Twitter Dear Evan Hansen

Вивьен и ее брат-близнец Нокс — младшие дети Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта. У знаменитостей также есть 17-летняя Шайло, 18-летняя Захара, 19-летний Пакс и 22-летний Мэддокс.

Они вместе воспитывали шестерых детей, пока не развелись в 2016 году после 12 лет совместной жизни. И только в 2023 окончательно закончились суды за общее имущество и детей.

Напомним, Анджелина Джоли приедет в Венгрию осенью 2023.

Также Фокус писал об истории любви Анджелины Джоли и Брэда Питта.