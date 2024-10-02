Анджеліна Джолі у стильному пальті вийшла на прогулянку із сином (фото)

У липні Пакс потрапив в аварію. Після госпіталізації та одужання він приєднується до мами на публіці.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі вийшла у світ з 20-річним сином Паксом. Про це пише Daily Mail.

Дует помітили на осінній прогулянці в Нью-Йорку. Згодом зірка екрану та її спадкоємець пообідали в Rubirosa в Сохо.

Вихід Джолі та Пакса відбувся через два місяці після ​​аварії на скуторі, яка сталася в Лос-Анджелесі 29 липня, і в результаті якої він отримав "складну травму" та був госпіталізований.

Під час появи на публіці колишня дружина Бреда Пітта продемонструвала свій стиль ранньої осені в довгому чорному пальті, а також чорному вбранні під ним.

Багатодітна мама взула чорні туфлі із закритим носом і носила через ліве плече чорну сумочку із золотим ремінцем.

Довгі світлі пасма голлівудської знаменитості були розділені посередині і спадали прямо на плечі.

Анджеліна продемонструвала мінімум аксесуарів і додала до образу пару витончених сережок, а також пару коричневих окулярів для завершального штриха.

Анджеліна Джолі із сином Паксом

Тим часом Пакс носив сіре пальто, яке було розстебнуте спереду. Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта одягнув білу сорочку, а також темні штани, коричневу шапку та білі кросівки.

Окрім Пакса, Джолі та Пітт всиновили сина Меддокса та доньку Захару. Також акторка народила ексчоловіку доньку Шайло та близнюків Нокса та Вівʼєн.

Нагадаємо, що відомо про нові стосунки Бреда Пітта.

Також Фокус писав про появу Анджеліни Джолі на червоній доріжці з дітьми.