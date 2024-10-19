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Стиль життя

Анджеліну Джолі підтримав на публіці її новий ймовірний бойфренд (фото)

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Фото: Getty Images | Анджеліна Джолі

Акала вже знайомий з дітьми акторки. Джерела говорили про спільні інтереси зірки екрану та репера.

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49-річна американська акторка та режисерка Анджеліна Джолі продемонструвала стильний штанний костюм, відвідавши Лондонський кінофестиваль. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану зʼявилася на прем'єрі фільму "Марія" під час 68-го Лондонського кінофестивалю в Королівському фестивальному залі.

На публіці Джолі продемонструвала своє почуття стилю, вийшовши на червону доріжку в чорному блейзері зі штанами в тон від Dolce&Gabbana. Волосся акторка залишила розпущеним та зробила легкий макіяж, додавши до образу кілька лаконічних прикрас.

Анджеліна Джолі Fullscreen
Анджеліна Джолі
Фото: Getty Images

Джолі також одягла відповідну блузку з низьким вирізом і продемонструвала пару чорних чобіт.

На публіці акторку підтримував її ймовірний бойфренд Акала. Репер зʼявився в Лондоні також у чорному образі, додавши до нього шарф.

Акала Fullscreen
Акала
Фото: Getty Images

Колишня дружина Бреда Пітта викликала чутки про роман із 40-річним британським репером, коли їх помітили під час виходу з готелю під час Венеційського міжнародного кінофестивалю в серпні 2024.

На початку жовтня Акалу можна було побачити на вечірці в Нью-Йорку, яку влаштувала Анджеліна для свого бренду Atelier Jolie.

Ще раніше репер приєднався до Джолі та її доньок Захари, 19 років, і Шайло, 18 років, на літературному фестивалі Calabash на Ямайці в травні 2023 року.

"Їх об’єднує інтерес до активізму та спільна пристрасть до подорожей і відкриття різних культур. Давно вона не відчувала такого потягу", — говорило джерело.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вийшла у світ у стильному чорному пальті.

Також Фокус писав про появу на публіці Анджеліни Джолі та її старшого сина.