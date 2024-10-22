Анджеліна Джолі перейшла на новий етап стосунків з Акалою

Пара офіційно поки не підтвердила свій роман. Втім, усе більше інсайдерів говорять про нове захоплення знаменитості.

Related video

49-річна американська акторка Анджеліна Джолі познайомилася з друзями свого нового ймовірного бойфренда. Про це пише Daily Mail.

Кажуть, що голлівудська зірка та 40-річний репер Акала пов’язані спільною любов’ю до історії, а інсайдери розкривають, що його проникливість надихає Джолі, коли вона шукає матеріал для свого наступного проєкту.

Хоча ексдружина Бреда Пітта та Акала ще не підтвердили, чи зустрічаються вони, джерела говорять, що дует "бачить одне одного і регулярно проводить час".

Музикант розповідав акторці про колоніальне минуле Великої Британії та видатних темношкірих діячів країни, а також познайомив її зі своєю родиною.

"Акала багато чого навчає Анджеліну Джолі про історію темношкірих Британії, коли вона шукає нові вихідні матеріали для фільмів", — розповіло джерело.

Джерело також повідомило, що Акала, чия сестра є відомою британською реперкою Ms Dynamite, також познайомив Анджеліну з деякими зі своїх друзів і рідними.

Акала Фото: Getty Images

"Вони регулярно зустрічаються та тусовуються, і Акалі подобається, яка вона безстрашна та незалежна", — додав інсайдер.

Виявилося, що пара познайомилася завдяки благодійній організації, яку вони двоє підтримували.

Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Інше джерело наполягало, що між дуетом немає романтичних стосунків, оскільки Акала зустрічається з Шанель Ньюман, його діловою партнеркою.

Це сталося на тлі повідомлень про те, що раніше пара провела час у лондонському готелі The Corinthia.

"Пара провела ніч середи та четверга разом у готелі й не виходила", — говорило джерело.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Акала відвідали один івент.

Раніше Фокус писав про появу на публіці Анджеліни Джолі та її старшого сина.