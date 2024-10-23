Раскрыты новые детали вероятного романа Анджелины Джоли

Акала поддерживает голливудскую звезду на публике. Они даже провели две ночи в лондонском отеле, однако молчат о статусе своих отношений.

Related video

49-летняя американская актриса Анджелина Джоли и 40-летний британский рэпер Акала просто дружат, несмотря на слухи об их романе. Об этом пишет People.

Несмотря на месяцы предположений о том, что между дуэтом есть чувства, источник утверждает, что их отношения лишь платонические. В частности, сообщается, что Акала уже имеет отношения с девушкой, которая также дружит с Джоли.

Трио "работает вместе", и партнер Акалы ходит с ними на "каждое мероприятие", добавляет источник.

Впрочем, недавно стало известно, что актриса якобы "прокралась к рэперу в гостиничный номер" во время пребывания в Лондоне, сообщает The Sun. Издание утверждает, что обладательница "Оскара" и рэпер останавливались в отеле The Corinthia две ночи подряд.

Акала Фото: Atelier Jolie

Слухи о новом романе экс-супруги Брэда Питта ходили с мая 2024 года после того, как In Touch сообщили, что Анджелина и Акала встречаются "больше года".

В августе их видели, когда дуэт вместе покидал отель в Венеции во время Венецианского кинофестиваля. Рэпер уже знаком с детьми знаменитости.

"Акала многому учит Анджелину Джоли об истории темнокожих Британии, когда она ищет новые исходные материалы для фильмов", — говорил источник.

Напомним, Анджелина Джоли познакомилась с родными Акалы.

Также Фокус писал о появлении Джоли и Акалы на кинофестивале.