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Стиль жизни

Раскрыты новые детали вероятного романа Анджелины Джоли

Анджелина Джоли, Анджелина Джоли акала, Анджелина Джоли личная жизнь, брэд питт, рэпер акала, Анджелина Джоли личная жизнь, брэд питт, рэпер акала
Фото: Getty Images | Анджелина Джоли

Акала поддерживает голливудскую звезду на публике. Они даже провели две ночи в лондонском отеле, однако молчат о статусе своих отношений.

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49-летняя американская актриса Анджелина Джоли и 40-летний британский рэпер Акала просто дружат, несмотря на слухи об их романе. Об этом пишет People.

Несмотря на месяцы предположений о том, что между дуэтом есть чувства, источник утверждает, что их отношения лишь платонические. В частности, сообщается, что Акала уже имеет отношения с девушкой, которая также дружит с Джоли.

Трио "работает вместе", и партнер Акалы ходит с ними на "каждое мероприятие", добавляет источник.

Впрочем, недавно стало известно, что актриса якобы "прокралась к рэперу в гостиничный номер" во время пребывания в Лондоне, сообщает The Sun. Издание утверждает, что обладательница "Оскара" и рэпер останавливались в отеле The Corinthia две ночи подряд.

Акала Fullscreen
Акала
Фото: Atelier Jolie

Слухи о новом романе экс-супруги Брэда Питта ходили с мая 2024 года после того, как In Touch сообщили, что Анджелина и Акала встречаются "больше года".

В августе их видели, когда дуэт вместе покидал отель в Венеции во время Венецианского кинофестиваля. Рэпер уже знаком с детьми знаменитости.

"Акала многому учит Анджелину Джоли об истории темнокожих Британии, когда она ищет новые исходные материалы для фильмов", — говорил источник.

Напомним, Анджелина Джоли познакомилась с родными Акалы.

Также Фокус писал о появлении Джоли и Акалы на кинофестивале.